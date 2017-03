VKS “tố” tòa cấp sơ thẩm vi phạm quy trình tố tụng

Bị cáo Nguyễn Đại Dương tại tòa - Ảnh: Minh Quang

Nêu quan điểm của cơ quan công tố tại tòa, vị đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX hủy một phần bản án sơ thẩm đối với phần hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đại Dương, yêu cầu xét xử lại theo trình tự sơ thẩm. Đại diện viện kiểm sát (VKS) khẳng định phiên tòa cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng khi tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đại Dương.

Theo đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, HĐXX sơ thẩm khi xem xét vụ án, trong phần nghị án đã biểu quyết bị cáo Nguyễn Đại Dương có hành vi phạm tội “kinh doanh trái phép”.

Tuy nhiên, HĐXX áp dụng khoản 1, điều 25 BLHS miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo do một số nguyên nhân. Tại bản án sơ thẩm, TAND quận Hòan Kiếm không nêu rõ bị cáo phạm tội gì mà lại miễn trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp bị cáo có tội được miễn trách nhiệm hình sự thì cần có kiến nghị xử lý về mặt hành chính nhưng bản án cũng không nêu vấn đề này. Ngược lại, nếu như vậy có thể nói bị cáo Dương không có tội và phải tuyên vô tội đối với bị cáo. Đại diện VKS khẳng định cấp sơ thẩm xét xử vụ án đã vi phạm nghiêm trọng quy đình tố tụng nên đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh và Lê Quý Vương, đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm khi xét xử đã chưa xử đúng người, đúng tội. Cụ thể, hai bị cáo có hai lần mua thuốc lắc, mỗi lần 10 viên để sử dụng có hành vi tương tự như nhau. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm chỉ xem xét một lần mua thuốc để làm căn cứ tuyên phạt đối với các bị cáo là chưa chính xác. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét áp dụng khoản 2 điều 194 để tuyên phạt đối với hai bị cáo này chứ không phải khoản 1 điều 194 như cấp sơ thẩm tuyên.

Trước đó, tại phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đại Dương đã kêu oan đối với HĐXX. Tuy nhiên khi chủ tọa hỏi “Oan sao không kháng cáo?” thì bị cáo lí giải do quá mệt mỏi với việc tham gia phiên toàn nên không kháng cáo. Về nội dung việc kinh doanh rượu tại vũ trường New Century, bị cáo Dương khẳng định là đúng, cho rằng kinh doanh rượu không giấy phép, chỉ có thể bị xử lý hành chính. Bị cáo giải thích do kinh doanh rượu trên 30 độ cồn mới phải xin cấp phép nhưng rượu tại vũ trường đã được pha chế nên rượu bán cho khách hàng thực tế dưới 30 độ cồn.

Về việc này, chủ tọa phiên tòa giải thích việc kinh doanh rượu trên 30 độ của bị cáo thì bất cứ ai vào vũ trường cũng có thể sử dụng mà không cần pha chế. Tuy nhiên, bị cáo Dương cự lại “Nội quy vũ trường không cho phép khách được tự ý uống rượu mà phải do nhân viên pha chế. Bị cáo khẳng định nhân viên phải thuyết phục khách sử dụng rượu theo quy định này, nếu khách không dùng sẽ được trả lại tiền và mời ra khỏi vũ trường nhưng trong lịch sử kinh doanh của vũ trường này chưa có trường hợp nào bị mời ra như vậy."

Đối với giấy phép kinh doanh rượu, bị cáo trả lời tại thời điểm bị bắt, vũ trường đã có Giấy phép kinh doanh rượu nhưng chưa có Giấy phép kinh doanh rượu trên 30 độ. Bị cáo cũng cho biết trước khi bị bắt, vũ trường đã làm hồ sơ xin cấp phép kinh doanh rượu trên 30 độ cồn nhưng chưa được cấp.

Trước đây, vũ trường cũng đã bị xử lý hành chính về hành vi kinh doanh rượu chưa có Giấy phép kinh doanh rượu. Điều này cũng được Chánh thanh tra Sở Công thương Hà Nội khẳng định vũ trường New Century không có giấy phép kinh doanh rượu, tìm trong hồ sơ lưu trữ cũng không có.

Cũng kêu oan với HĐXX, bị cáo Lê Quý Vương khẳng định mình không phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” như bản án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo cho rằng mình có phạm tội thì cũng là tội khác chứ không phải tội danh này.

Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Đình Hưng bảo vệ cho bị cáo cũng cho rằng việc kêu oan của bị cáo có cơ sở. Ngoài ra, nếu xét về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” thì cũng cần làm rõ số lượng ma túy Vương tàng trữ là bao nhiêu chứ không thể chung chung như bản án sơ thẩm.

Chiều nay, HĐXX sẽ tuyên án đối với các bị cáo.

