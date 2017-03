VKSND Tối cao truy tố năm bị can

Năm người này gồm nguyên chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Bi, nguyên Phó TGĐ Nguyễn Thanh Huyền cùng ba thuộc cấp là kế toán trưởng, kế toán thanh toán, thủ quỹ của Vifon.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng việc chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, hai bị can Bi và Huyền đã lấy hơn 20 tỉ đồng của Nhà nước và các cổ đông đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt. Các bị can còn lại biết là làm sai nguyên tắc kế toán nhưng chấp hành mệnh lệnh cấp trên nên đã làm trái trong việc lập và ký những chứng từ giả thu, giả chi, tạo điều kiện cho hai bị can chiếm đoạt tiền.

VKSND Tối cao xác định trong vụ án, bị can Bi giữ vai trò chính, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi chỉ đạo cấp dưới lấy gần 1,8 tỉ đồng của công ty để mua cổ phiếu cho cá nhân mình. Sau đó, bị can đã chỉ đạo chuyển gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Cạnh đó, bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự ý lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng chi cho bản thân và một số lãnh đạo công ty, gây thiệt hại hơn 4,7 tỉ đồng. Chưa hết, bị can còn ký quyết định chi thưởng khống, gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng.

THANH TÚ