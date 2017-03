VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo việc đình chỉ điều tra trái luật vụ án tham ô

Một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao vừa có văn bản yêu cầu VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra lại vụ việc do báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 6-8 phản ánh trong bài “Đình chỉ điều tra trái luật vụ án tham ô”, báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), đồng thời báo cáo cho Văn phòng VKSND Tối cao để theo dõi.

Công văn trên tóm tắt, dẫn lại nội dung bài báo: Cuối năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên chuyển hồ sơ vụ ông Võ Trọng Bình, Phó ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh cho Công an huyện này để điều tra về hành vi tham ô tài sản.





Khu đất của BQL rừng phòng hộ Sông Hinh thành đất riêng, cơ sở kinh doanh xăng dầu đứng tên anh rể ông Võ Trọng Bình. Ảnh: TẤN LỘC

Đến tháng 6-2014, Công an huyện Sông Hinh mới khởi tố vụ án. Đầu năm 2015, Công an huyện lại đình chỉ điều tra vụ án với lý do hành vi của ông Bình không cấu thành tội phạm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, việc đình chỉ điều tra là không đúng quy định pháp luật vì đây là vụ án tham nhũng gây nhiều bức xúc trong cán bộ, nhân dân địa phương. Trong vụ án trên, cán bộ bảo vệ rừng lại ngang nhiên chiếm từ đất rừng đến đất ở, riêng ông Bình đã chiếm 18 ha, biến rừng thành tài sản của cá nhân để tư lợi nên đã bị khai trừ Đảng. Do đó, mới đây Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn kiến nghị Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên chỉ đạo phục hồi điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, không bỏ lọt tội phạm.