VN, Úc đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý làm trưởng đoàn. Đoàn Úc do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Rebecca Skinner và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Gary Quinlan làm trưởng đoàn.

Tại đối thoại, hai bên ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương thời gian qua. Hai bên đồng thời tái khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Bày tỏ quan ngại trước những điểm nóng và thách thức gay gắt về an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên ở khu vực hiện nay, hai bên đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực. Việt Nam và Úc cũng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ năng lực và đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác bảo đảm an ninh nguồn nước và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông.