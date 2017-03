Vợ bầu 8 tháng quỳ gối xin tha án tử cho chồng

Với hành vi giết người, Nguyễn Nam Khánh phải lĩnh án tù chung thân



Người phụ nữ ấy đến tòa với cái bụng bầu ở tháng thứ 8, tay dắt thêm đứa nhỏ 2 tuổi. Người đứng ủ rũ trước vành móng ngựa kia là chồng chị, cha của các con chị. Người ta bảo với 2 tiền án và tội danh giết người, chồng chị sẽ phải chịu mức án rất cao, thậm chí là tử hình. Bởi vậy, chị mang các con đến tòa để cha con được gặp nhau.Chị tên Lê, cũng thuộc diện có nhan sắc. Vợ chồng chị cũng được đánh giá là đẹp đôi, hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã bị cắt đứt chỉ vì một phút không làm chủ được mình của Nguyễn Nam Khánh - chồng chị. Giờ đây, cuộc đời chị là những giọt nước mắt đắng, là gánh nặng gia đình đè lên đôi vai khi Khánh đang đứng trước vành móng ngựa chuẩn bị trả giá cho hành vi giết người.Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, khoảng 13h ngày 10/2/2013, sau khi đi chúc Tết, một số người tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà ông Phạm Công Phúc. Trong quá trình chơi giữa anh Đặng Lê Phương và Nguyễn Nam Khánh (SN 1986, trú xóm 13, xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) có xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.Khoảng 21h ngày 18/2/2013 Nguyễn Nam Khánh đã nhặt được một khẩu súng và mang đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh. Tại đây ông Đặng Huy Tân (bố của anh Đặng Lê Phương) cũng có mặt. Khánh và ông Tân xảy ra mâu thuẫn và chửi nhau. Được mọi người can ngăn, Khánh bỏ về.Trên đường về, Khánh gặp anh Bạch Anh Quỳnh (SN 1982, trú cùng xóm). Thấy mặt Khánh có vết xước anh Quỳnh hỏi thì Khánh kể lại sự việc. Nghe xong, anh Quỳnh bảo Khánh đến nhà ông Đặng Huy Tân để hòa giải. Tại nhà ông Tân, giữa Khánh và chủ nhà xảy ra xô xát. Khánh liền rút khẩu súng trong túi quần bắn một phát vào lưng ông Tân khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.Trong phiên xử ngày 24/7, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo. Mức án này được sự đồng tình của gia đình bị hại. Nghe mức án đại diện Viện KSND đề nghị cho chồng, chị hốt hoảng, nước mắt lã chã. Giờ nghị án, khi đứa con đầu sà vào chỗ bố, chị tất tả chạy theo vợ bị hại Đặng Huy Tân.Quỳ thụp xuống trước mặt người đàn bà vừa mất chồng, chị cầu xin sự tha thứ. “Em xin chị, hãy cho chồng em một cơ hội sống, để con em còn được nhìn thấy mặt cha”, chị khóc. Người phụ nữ đã bị chồng chị cướp đi trụ cột gia đình cũng khóc rồi lặng người quay đi. Trước ngày phiên tòa diễn ra, chị Lệ đã cố gặng chạy vạy trồng đủ 150 triệu đồng cho nhà bị hại những mong có thể chuộc lại một phần tội lỗi chồng mình gây ra.Trong hàng ghế dành cho bị cáo ngồi chờ hội đồng xét xử nghị án, Khánh cũng khóc nức nở khi đứa con nhỏ cứ mân mê chiếc còng số 8 nơi cổ tay bố. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Có lẽ trong tâm hồn non nớt ấy thì bố nó chỉ đi đâu đấy ít ngày rồi sẽ lại về. Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bố, thằng bé hồn nhiên khen bố có cái “vòng” đẹp và xin “cho con”. Không thấy bố trả lời, đứa nhỏ chạy lại níu quần mẹ mách rồi ngơ ngác không hiểu vì sao cả bố lẫn mẹ đều khóc.Mặc dù hành vi phạm tội của Nguyễn Nam Khánh mang tính côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới đời sống xã hội, mặt khác, bị cáo có nhân thân xấu (có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản) nhưng gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại nên tòa xem xét cho Khánh được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Nam Khánh tù chung thân.Tuy thoát được án tử hình nhưng với mức án này, quãng đời còn lại của Khánh chỉ gói gọn trong 4 bức tường trại giam. Nghĩ tới đứa con thơ dại, nghĩ tới cái cảnh vợ một mình vượt cạn, Khánh như khuỵu xuống, các đồng chí cảnh sát dẫn giải phải dìu ra xe.Nhìn cảnh vợ Khánh một tay dắt con, một tay ôm lấy cái bụng bầu đã vượt mặt thất thểu trong màn mưa rời tòa án, những người có mặt tại phiên tòa không khỏi ái ngại. Dù sao với mức án chung thân, đứa con chị sắp sinh ra vẫn còn có bố ở trên đời.