Vỡ bờ hồ, hàng trăm nhà dân bị ngập nước

* Có phay ngăn triều, vẫn ngậpUBND P.Dĩ An đã huy động hơn 50 dân quân, bảo vệ dân phố... dùng bao cát đắp bờ để ngăn dòng nước. Tại hiện trường, một đoạn bờ tường dài khoảng 50m, ngăn cách hồ nước với các hộ dân bị đổ sụp. Bà Lê Thị Thành - Bí thư Đảng ủy P.Dĩ An cho biết, nguyên nhân dẫn vỡ bờ hồ là do lượng nước mưa đổ về quá nhiều, nhưng lại không có đường thoát nước. Có khoảng 100 hộ dân ở 2 khu phố Thắng Lợi 2 và Nhị Đồng bị ảnh hưởng bởi sự cố này.* Ngày 24.8, Sở GTVT TP.HCM cho biết một số tuyến đường trên địa bàn TP đang bị ngập do ảnh hưởng của triều cường và mưa, trong đó có đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường An Dương Vương đến cầu An Lạc), Q.Bình Tân. Theo Sở GTVT, đầu năm 2007, để giải quyết tình trạng ngập trước mắt cho tuyến đường này, Sở đã cho lắp đặt 7 phay ngăn triều tại cửa xả, tuy nhiên tình trạng ngập nước vẫn xảy ra.Theo Tuy Phong - Đình Mười (TNO)