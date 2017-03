Vợ chanh chua mất mạng vì đánh đập chồng cũ

Dù đã ly hôn nhưng vẫn còn mối ràng buộc bởi 2 đứa con nên vợ chồng bị cáo Đinh Văn Mạnh vẫn thường xuyên gặp gỡ, khó tránh nổi xung đột.







Bị cáo Đinh Văn Mạnh



Theo Thúy Ngân (PLVN)



Năm 1993, Đinh Văn Mạnh (SN 1972; quê Ba Vì, Hà Nội) kết hôn với chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1975) trú tại TP Hà Giang. Quá trình chung sống, vợ chồng Mạnh tạo lập được khối tài sản chung là một ngôi nhà mặt phố ở tổ 7 phường Ngọc Hà và 2 con chung, con gái lớn sinh năm 2005, con trai bé sinh năm 2008.Từ năm 2006, vợ chồng Mạnh phát sinh mâu thuẫn, đến tháng 7/2011 thì ly hôn. Mạnh có trách nhiệm nuôi dưỡng con trai bé, chị Vinh nuôi con gái lớn. Về tài sản, hai bên cùng thoả thuận, căn nhà thuộc tổ 7 phường Ngọc Hà là tài sản chung của vợ chồng, không chia mà để lại cho hai con sử dụng, chị Vinh chuyển về nhà đẻ sinh sống còn Mạnh do chưa có chỗ ở mới nên tạm thời được cho “ở nhờ” tại nhà của các con.Sau khi ly hôn, chị Vinh đã sử dụng ngôi nhà “của các con” làm điểm kinh doanh iternet và thường xuyên qua lại ngôi nhà để kinh doanh và chăm sóc con cái. Dù đã đường ai nấy đi nhưng giữa chị Vinh và Mạnh thường xảy ra va chạm, cãi chửi, đánh nhau.Khoảng 14h ngày 13/09/2011, chị Vinh được Nguyễn Đức Anh, sinh ngày: 25/5/1994 là cháu gọi Vinh là dì ruột cho biết quán Internet của chị Vinh có 3 chiếc vi tính bị hỏng do bị ai đó đổ nước vào.Chị Vinh cho là Mạnh đổ nước vào nên đã rủ Đức Anh cùng ba người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ ) đi tìm Mạnh để đòi tiền sửa máy tính và đánh dằn mặt cho chừa thói “ném đá giấu tay”. Bọn họ kéo đến nhà trọ của chị Phùng Thị Lai (tức Oanh, sinh năm 1985 thuộc tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang là bạn gái của Mạnh để tìm “xử lý” Mạnh.Đến nơi, mọi người thấy Mạnh và chị Lai đang nằm tâm sự trên giường, chị Vinh cùng hai người đàn ông xông vào tát, đấm, đá liên tục; mặc cho Mạnh van xin nhưng họ vẫn túm cổ áo lôi Mạnh ra ngoài đường và tiếp tục đánh dã man.Đức Anh cầm 01 tuýp sắt dài 40cm ở phòng trọ của chị Lai xông vào đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của chị Lai, còn đánh chị Lai chảy máu mồm. Sau khi hai người đàn ông bỏ đi, chị Vinh, Đức Anh đã ép và áp tải Mạnh về nhà Mạnh tại tổ 7, phường Ngọc Hà để tiếp tục xử lý. Mạnh cố thanh minh rằng không phải Mạnh đổ nước vào máy tính làm máy tính hỏng nên không nhất trí trả tiền.Tức giận, chị Vinh và Đức Anh bắt Mạnh viết giấy vay tiền đối với Đức Anh, Mạnh không viết, chị Vinh cầm búa đe doạ Mạnh và bắt Mạnh phải trả tiền, chị Vinh và Đức Anh tiếp tục ép buộc Mạnh phải trả.Quá sợ hãi, khoảng 16h cùng ngày Mạnh nói dối chị Vinh “Để tôi đi vay tiền về trả” nhằm thoát khỏi sự giam lỏng, đánh đập, chửi bới của vợ cũ. Mạnh đi xe máy một mình ra chợ thành phố Hà Giang mua 01 con dao nhọn dài 35cm cả chuôi mang về nhà nhằm mục đích phòng thân và dọa chị Vinh để chị không đánh chửi và ép buộc trả tiền nữa.Vừa thấy Mạnh về, chị Vinh đứng ở sân sau nhà cạnh bếp tiếp tục chửi và đòi tiền, Mạnh quay vào bếp dùng tay phải cầm lấy con dao nhọn đi ra chỗ chị Vinh đứng, khi cách chị Vinh khoảng 2m, Mạnh chỉ mũi dao vào mặt chị Vinh và nói "Mày đánh tao nhiều rồi đấy, lần sau mà đánh là không được".Mạnh vừa nói xong chị Vinh liền lao về phía Mạnh dùng hai tay cầm vào thân dao giằng co dao với Mạnh, đâm 1 nhát về phía Mạnh. Sau đó, chị Vinh cũng bị Mạnh đâm vào bụng, vào giữa xương đòn trái, và kết thúc bằng nhiều nhát đâm liên tiếp. Lúc này con trai út của hai người đang chơi điện tử trên nhà nghe thấy tiếng kêu cứu, liền chạy xuống can ngăn, hô hào ứng cứu. Mạnh cầm theo dao, vùng chạy ra ngoài.Khi bỏ chạy, Mạnh còn thấy chị Vinh vùng dậy đuổi theo phía sau, sợ chị Vinh truy sát trả thù nên Mạnh sợ hãi chạy thẳng đến Công an phường đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Nạn nhân Vinh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do sốc mất máu cấp trên cơ thể đa chấn thương.Mới đây, TAND tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Mạnh mức án 4 năm tù về tội Giết người theo khoản 2 điều 93 BLHS, cộng mức bồi thường theo quy định của pháp luật.