Vợ chồng “đinh tặc” lãnh 34 tháng tù

“Đinh tặc” Nguyễn Thế Công lãnh 18 tháng tù Ngày 14-7, TAND thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thế Công 18 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, Công sửa xe máy tại phường An Thạnh (thị xã Thuận An). Từ tháng 1-2011, mỗi ngày bị cáo thường đi rải đinh hai lần vào lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa. Công làm đinh bằng cách mua kẽm của những người mua bán ve chai rồi dùng kéo cắt thành những mảnh nhỏ. Sau khi nạn nhân bị cán đinh đưa xe đến sửa, mỗi miếng vá Công lấy của khách 7.000 đồng, thay ruột 50.000 đồng (trong khi đó mỗi ruột xe Công mua với giá 29.000 đồng). Ngày 7-2, khi Công đang rải đinh thì bị bắt quả tang. Theo HĐXX, Công chỉ gây thiệt hại dưới 2 triệu đồng và cũng chưa bị xử phạt hành chính về hành vi làm hư hỏng tài sản nhưng hậu quả phi vật chất (gây ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội…) rất lớn nên HĐXX đã tuyên phạt như trên. Xử lý hình sự là phù hợp Thiệt hại do hai bị cáo gây ra dưới 2 triệu đồng và hai bị cáo chưa bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cũng chưa có tiền án mà chưa được xóa án tích. Tuy nhiên, hai bị cáo vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự do theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02 ngày 25-12-2001 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng trong các tội về xâm phạm sở hữu, ngoài việc gây thiệt hại vật chất như tính mạng, sức khỏe, tài sản… còn có những thiệt hại phi vật chất như gây ảnh hưởng đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm, gây thiệt hại rất lớn về những vấn đến phi vật chất như đã nói trên nên việc truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp. Công tố viên HỒ MINH CHÂU,

VKSND huyện Bến Cát (Bình Dương) Không thể tha thứ Tôi từng chứng kiến cảnh nhiều người chở con đi học bị cán đinh, phải dắt bộ. Hành vi rải đinh của “đinh tặc” là không thể tha thứ vì nó gây bất ổn trong xã hội. Người dân Thới Hòa rất bức xúc, ai cũng muốn “đinh tặc” bị bắt và xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe những hành vi thu lợi bất chính, bất chấp an toàn của người khác. Tôi nghĩ, phiên tòa hôm nay sẽ góp phần làm xã hội trong sạch và an lành hơn. Ông LÊ VĂN ƯA, người dân xã Thới Hòa Cần diệt trừ tận gốc Chúng tôi cũng cán phải những miếng thép kia nhiều lần và các miếng thép này rất đều nhau… Đây có lẽ chỉ là một mắt xích trong một đường dây tội phạm lớn. Qua phiên tòa này, tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần phải có một chiến dịch lớn để diệt trừ tận gốc nạn “đinh tặc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Anh PHẠM VĂN MIẾNG, người dân xã Thới Hòa Hiệp lực chống “đinh tặc” “Đinh tặc” từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại Bình Dương. Khi các “đinh tặc” này chưa bị bắt, người dân rất khổ sở. Phiên tòa hôm nay có tính chất răn đe rõ ràng, mức án dành cho các bị cáo tôi nghĩ là hợp lý. Xa hơn, để dẹp bỏ triệt để nạn “đinh tặc”, tôi nghĩ phải có sự đồng tâm hiệp lực của công an các địa phương và người dân. Trong đó, người dân cũng phải tích cực tố giác với công an và các ngành chức năng, vượt qua nỗi sợ hãi do chính các “đinh tặc” gây ra để đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm này. “Hiệp sĩ” TRẦN HOÀNG ANH,

CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa(Bình Dương)