Vợ chồng Giang - Thơm kêu oan trước ngày xử phúc thẩm

Hai vợ chồng Giang - Thơm thay nhau biện minh cho tội lỗi của mình và... kêu oan









Huỳnh Thanh Giang khóc khi nhắc đến hai con

Theo Phạm Tâm - Hoa Lữ (Dân trí)

Gần 3 giờ trò chuyện với PV tại trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm - những kẻ đã hành hạ cháu bé Hào Anh “như thời trung cổ” – cùng kêu oan. Huỳnh Thanh Giang cho rằng bản án 23 năm tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ người khác” mà vợ chồng y phải nhận là quá nặng.“Trong 66,83% thương tích của Hào Anh tui nghĩ mình chỉ gây ra khoảng 20%, còn lại là do Hào Anh bất cẩn trong lúc làm việc nên tự té gây thương tích”, Giang biện bạch.Còn Mã Ngọc Thơm thì không ngừng kéo áo lau nước mắt than thở: “Trước giờ tui không bưng nặng đến 10kg thì làm sao treo nổi Hào Anh nặng mấy chục ký lên cao mà đánh?. Cáo trạng trong phiên toà sơ thẩm ghi tui đánh Hào Anh 23 lần là không đúng. Tui chỉ đánh Hào Anh có 4 lần, trong đó có lần nặng nhất là lấy bàn ủi còn nóng ấn lên người Hào Anh nhưng không gây ra thương tích nhiều”. Để bào chữa cho hành vi dã man của mình và cũng để trả lời câu hỏi của PV, Mã Ngọc Thơm giải thích: “Do có lần Hào Anh dám nói xấu cậu Năm (tức Huỳnh Thanh Giang - PV) với tui. Hào Anh nói những lúc mợ đi khỏi nhà, con nghe cậu gọi điện thoại cho ai đó. Cậu nói “anh nhớ em nhiều”. Tức quá nên tui ấn bàn ủi lên người cho Hào Anh sợ không dám nói xấu cậu Năm nữa”. Huỳnh Thanh Giang cho biết y đã kháng cáo mức án, định khung hình phạt (Giang chỉ thừa nhận một tội là “cố ý gây thương tích”). Kháng cáo về tuổi thật và tỷ lệ thương tật của Hào Anh.Khi được hỏi về hai đứa con đẻ, vợ chồng Giang - Thơm cúi mặt nức nở: “Tui biết hai vợ chồng tui không đúng với Hào Anh. Những ngày tháng trong trại giam, tui nhớ con vô cùng, không biết nếu như cả hai cùng ngồi tù thì con sẽ sống ra sao?”. Huỳnh Thanh Giang nói: “Giờ tui chỉ mong Hào Anh hiểu và tha thứ cho tội lỗi của vợ chồng tui, xin giảm án cho vợ tui và mong pháp luật khoan hồng để Thơm ở ngoài thay tui nuôi dạy 2 đứa nhỏ”.Ngày mai 25/11, phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ người khác” đối với vợ chồng Giang - Thơm cùng đồng bọn sẽ được mở tại TAND tỉnh Cà Mau.