Vợ chồng ra tòa vì chống đối công an

Cùng tội danh này, vợ bị cáo Thân là Hồ Thị Mỹ Hạnh bị xử phạt sáu tháng tù treo.

Theo hồ sơ, chiều 19-1, khi thấy công an bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số đề tại nhà của Lê Văn Chương ở gần nhà mình, Thân chạy ra phản ứng, chửi mắng những người đang thi hành công vụ. Thấy vợ của Chương ném tiền ra cửa sổ, Hạnh chạy đến nhặt. Lực lượng công an yêu cầu không được nhặt vì đây là vật chứng của vụ án thì Hạnh giằng co, chống đối. Sau đó, vợ chồng Thân, Hạnh tiếp tục lớn tiếng chửi, hăm dọa chém, giết công an, kích động người dân đến chống đối làm cản trở lực lượng công an thi hành công vụ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước và những người đang thi hành công vụ, xúc phạm đến công an và gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử phạt nghiêm khắc. Bị cáo Hạnh là phụ nữ, có chồng là bị cáo trong vụ án, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung.

HT