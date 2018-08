Vợ chồng sắm súng tổ chức bán ma túy tại nhà

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Xồng Y Chư (44 tuổi, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời tạm giữ Lô Văn Việt (40 tuổi, trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Xồng Y Chư bị bắt giữ. Ảnh: BNA.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn qua công tác nắm tình hình, phát hiện ở khu vực bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ có điểm mua bán ma túy tinh vi và liều lĩnh. Đặc biệt, vợ chồng Chư sắm cả vũ khí nóng để chống trả cảnh sát. Do vậy, Công an huyện Kỳ Sơn xác lập chuyên án do Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn làm Trưởng ban, vào cuộc xác minh, điều tra.



Sau nhiều tháng bí mật theo dõi, chiều 31-7, Ban chuyên án ập vào nhà vợ chồng Xồng Y Chư bắt quả tang Việt tàng trữ heroin và bắt giữ Chư. Riêng chồng Chư là Và Giống Và (47 tuổi) đã chạy lên núi trốn thoát.

Khám xét nhà của vợ chồng Chư, Và, Công an huyện Kỳ Sơn thu giữ một khẩu súng ngắn và 17 viên đạn, 1.700 viên ma túy tổng hợp, 40 gam heroin, một cân tiểu ly.

Bước đầu Chư khai nhận, thời gian qua, Và sắm súng, đạn phòng thân, đi lên khu vực biên giới Việt-Lào về cùng vợ tổ chức bán ma túy cho các con nghiện để lấy tiền lời tiêu xài. Việt là con nghiện ma túy nặng đến nhà vợ chồng Và mua heroin thì bị bắt quả tang.