Vợ chồng trẻ rạng rỡ trong buổi lễ đăng ký kết hôn tại phường

Sáng 24-11, UBND phường Bình An, quận 2 (TP.HCM) tổ chức lễ đăng ký kết hôn và tặng thư chúc mừng “Trăm năm hạnh phúc” cho ba cặp vợ chồng.



Vợ chồng anh Lê Trung Dũng, chị Vũ Thị Huệ tươi cười khi cùng nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn. Ảnh: L.THOA

Theo đó, ba cặp vợ chồng trẻ gồm vợ chồng anh Lê Trung Dũng (24 tuổi, ngụ phường Bình An) và chị Vũ Thị Huệ (24 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình), vợ chồng anh Nguyễn Vũ Hùng (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), chị Phạm Thị Kim Chi (25 tuổi, ngụ phường Bình An), vợ chồng anh Nguyễn Đức Tuấn (31 tuổi, ngụ phường Bình An) và chị Đào Kim Yến (26 tuổi, ngụ quận 10).

Tại đây, phường đã mời từng cặp vợ chồng lên ký vào giấy đăng ký kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Lãnh đạo phường Bình An cũng lên trao tận tay thư chúc mừng “Trăm năm hạnh phúc” và tặng hoa cho mỗi cặp vợ chồng. Trên mặt ai nấy cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.





Ông Văn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Bình An, tặng hoa và trao thư chúc mừng "Trăm năm hạnh phúc" cho cặp vợ chồng trẻ. Ảnh: L.THOA

Ông Văn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Bình An, chia sẻ mô hình tổ chức lễ đăng ký kết hôn đã được triển khai từ năm 2016. Mô hình này nhằm tạo sự gắn kết cho các cặp đôi mới kết hôn, đồng thời tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, tạo mối quan hệ trong hôn nhân khắng khít, không để xảy đến đổ vỡ hôn nhân.

“Trong buổi lễ này, thấy trên gương mặt ai cũng rạng ngời, UBND phường Bình An mong rằng những nụ cười này sẽ đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời này, xây dựng tổ ấm để góp phần xây dựng xã hội tốt hơn” - ông Tiến gửi gắm.

Phó chủ tịch UBND phường Bình An cũng mong trong năm sau sẽ đón nhận những thiên thần nhỏ của các gia đình này. Khi sinh con, có thể gọi ngay lên UBND phường để cán bộ phường đến tận nhà khai sinh cho con.

Một số hình ảnh khác tại buổi đăng ký kết hôn đặc biệt này:



Vợ chồng anh Nguyễn Vũ Hùng, chị Phạm Thị Kim Chi . Ảnh: L.THOA



Anh Ngô Thanh Tú, cán bộ Tư pháp phường Bình An hướng dẫn vợ chồng anh Nguyễn Đức Tuấn, chị Đào Kim Yến ký vào giấy chứng nhận. Ảnh: L.THOA



Những nụ cười tỏa ra trên gương mặt của các cặp vợ chồng trẻ được phường tổ chức lễ đăng ký kết hôn. Ảnh: L.THOA