Vợ chồng vào tù vì giết người, cướp tài sản

Như Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 12-12-2010 đã đưa tin, vợ chồng Đạo, Hằng có vay của Hải (cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) số tiền 200 triệu đồng chi tiêu rồi không có tiền trả lại. Ngày 6-12-2010, biết bà Nguyễn Thị Quế (thím dâu của vợ chồng Đạo, ngụ xã Nghi Thái, Nghi Lộc) vừa bán mảnh vườn 140 triệu đồng nên Đạo bàn với vợ và em vợ giết bà để cướp tiền. Chiều cùng ngày, vợ chồng Đạo chở Hải đến nấp trong vườn bà Quế để gây án. Đêm 6-12-2010, Hải ra tay giết chết bà Quế.

Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm và khẳng định bà Quế chết do bị sát hại. Sau đó, Hằng đầu thú, khai tự mình bóp cổ bà Quế chết. Tuy nhiên, công an điều tra cho thấy Đạo, Hằng, Hải đã giết chết bà Quế.

ĐẮC LAM