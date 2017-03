Vô cớ đánh chết chồng sắp cưới của bạn

Ngày 18-5, TAND TPHCM xử lưu động tại quận Bình Tân-TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Kim Sa Bai (SN 1988) tù chung thân và Thạch So Ly (SN 1989, cả hai cùng quê Trà Vinh) 20 năm tù về tội “Giết người”.





Bị cáo Thạch So Ly (trái) và Kim Sa Bai tại phiên lưu động. Ảnh: Phạm Dũng



Tối ngày 3-3-2011, sau khi đi chơi về, anh Mai Hoàng Tâm chở chị Trần Thị Mỹ Tiên về phòng trọ ở quận Bình Tân - TPHCM.Lúc này, Kim Sa Bai và Thạch So Ly cũng vừa đi nhậu về thấy anh Tâm và chị Tiên đứng trước dãy trọ nói chuyện nên hỏi “Ai đây vậy?”.Chị Tiên trả lời rằng “Chồng sắp cưới của chị!”. Nghe đến đây, Bai không nói không rằng lao vào đánh anh Tâm tới tấp. Sau đó, Bai vào phòng trọ lấy tuýp sắt và kêu Thạch So Ly ra tiếp sức.Bai dùng tuýp sắt đánh vào lưng và đầu khiến anh Tâm gục xuống đất, thấy vậy Thạch So Ly bồi thêm hai nhát.Sau khi đánh chết anh Tâm, cả hai bỏ mặc nạn nhân vào phòng ngủ và bị bắt ngay hôm sau.Tin-ảnh: Ph. Dũng (NLĐO)