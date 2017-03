Vô cớ gây sự rồi đánh công an

Theo hồ sơ, sáng 30-7, trên đường đi nhậu về, Đức chạy xe máy ngang qua quán cơm của chị Liễu. Do Đức nẹt pô gây ồn ào nên chị Liễu lên tiếng nhắc nhở nhưng Đức không nghe mà còn lớn tiếng chửi bới và xông vào đập phá quán cơm của chị. Sau đó Đức được mời lên trụ sở công an phường để làm việc nhưng Đức không những không chấp hành mà còn dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu một đồng chí công an để chống cự lại…

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thể hiện thái độ hung hãn, xem thường luật pháp, xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của nhân viên cơ quan nhà nước, của những người được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của địa phương cần phải xử phạt nghiêm.

HỒNG THẢO