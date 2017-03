Vợ cũ “thần bài” Mỹ đòi nhà ở Phan Thiết

Có thể khởi kiện, cũng có thể nhờ công nhận bản án Theo tôi, dù Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nhưng theo nguyên tắc có đi có lại quy định tại BLTTDS thì bà Vân có thể mang bản án của tòa án Mỹ đến Bộ Tư pháp Việt Nam yêu cầu xem xét công nhận bản án về phần tài sản ở Việt Nam. Nếu yêu cầu trên được chấp nhận thì Bộ Tư pháp có thể chuyển cho Bộ Ngoại giao để cơ quan này chuyển cho TAND cấp tỉnh xem xét và mở một phiên họp công nhận và cho thi hành quyết định, bản án của nước ngoài ở Việt Nam. Khi ấy phán quyết về ngôi nhà trong bản án của Mỹ sẽ có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành. Thứ hai, Điều 411 BLTTDS quy định đối với tài sản tranh chấp là bất động sản mà tài sản đó đang ở Việt Nam thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam. Do đó bà Vân có thể chọn cách khởi kiện ra tòa nơi có tài sản hiện hữu để đòi lại nhà của mình như đã làm. Lúc này tòa sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để quyết định, bản án của tòa Mỹ chỉ là một chứng cứ để tòa tham khảo. Theo nguyên tắc quyền chứng minh thuộc đương sự thì lúc này bà Vân chỉ cần tập hợp giấy tờ tài liệu chứng minh đây là tài sản riêng của mình. Thông tin trong bài báo cho thấy ngôi nhà đứng tên bà Vân và được mua trước khi bà lấy chồng và sang Mỹ, do đó khả năng thắng kiện của bà Vân là rất cao. Luật sư LÊ THÀNH KÍNH,Đoàn Luật sư TP.HCM THANH TÙNGghi “Thần bài” được vinh danh Trong suốt hơn 20 năm chơi poker chuyên nghiệp, Men Nguyen đã được tạp chí Card Player Magazine chuyên về bàiPoker của Mỹ bình chọn là “Player of the year” (Thần bài của năm) vào những năm 1997, 2001, 2003 và 2005. Men Nguyen đã lọt vào hơn 120 vòng chung kết có thưởng tiền, thắng 75 giải đấu, đoạt bảy “đai” (vòng đeo tay giống như đai vô địch quyền anh nhưng nhỏ hơn) bằng vàng và kim cương của giải đấu do World Series of Poker (WSOP) tổ chức. Lần đoạt “đai” của WSOP gần đây nhất của Men Nguyen là vào cuối năm 2010 khi thắng giải với số tiền 394.807 USD, cân bằng kỷ lục với Phil Ivey và Billy Baxter về số lượng danh hiệu WSOP và chiếm giữ vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp về số lần giành tiền thưởng, chỉ sau huyền thoại Phil Hellmuth. Tổng số tiền thắng giải của Men Nguyen tính đến hiện nay khoảng 10 triệu USD.