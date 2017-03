Vỡ đập chứa bùn thải quặng, người dân hoang mang

Tối 11-3, người dân ở xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) phản ánh sau sự cố vỡ đập bùn thải quặng trên núi của Xí nghiệp khai thác thiếc Suối Bắc (thuộc Công ty TNHH MTV Kim loại màu Nghệ Tĩnh, xã Châu Thành), cá nuôi của các hộ dân bị chết bất thường.



Vỡ thân đập trên núi cao khiến nước và bùn thải quặng chảy ra môi trường. Ảnh: NTV

Trước đó, đêm 8 và sáng 9-3, thân đập chứa bùn thải trên núi Lan Toong (của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, xã Châu Thành) có độ cao khoảng 700 m bị rạn nứt rồi vỡ. Việc vỡ thân đập dài khoảng 12 m khiến hàng trăm mét khối bùn thải ở hố thải số 2 chạy xuống.

Trước sự việc trên, Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp đã chỉ đạo UBND huyện Quỳ Hợp đình chỉ mọi hoạt động khai thác của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc để làm rõ nguyên nhân vỡ thân đập và tìm mọi biện pháp khắc phục sự cố.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An cùng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã lập tổ công tác lên hiện trường điều tra sự việc. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu bùn thải, mẫu nước để xét nghiệm, phân tích.

Người dân cũng đang lo ngại nước và bùn thải chứa hóa chất chảy xuống hạ nguồn của dòng suối, lòng sông Nậm Huống gây ô nhiễm và nguy cơ nhiễm kim loại.