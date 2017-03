Sự cố này được phát hiện trong quá trình nhân viên của công ty tuần tra tuyến ống. Trước sự cố này, công ty đã ngừng cấp nước để gia cố, sửa chữa. Tổng Công ty Vinaconex - chủ đầu tư đường ống này đã huy động nhiều cán bộ, công nhân, máy móc tới khắc phục sự cố.

Tối 13-8, ông Phạm Chí Sơn, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex, thông tin khoảng 21 giờ cùng ngày, việc khắc phục sự cố trên sẽ hoàn tất. Ngay sau đó, nước sẽ được cung cấp vào hệ thống đường ống chính.

Đây là lần thứ 13 đường ống nước sông Đà bị vỡ (kể từ năm 2012). Sự cố vỡ đường ống nước sông Đà đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng vạn người dân Hà Nội.





Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 13. Ảnh: HOÀNG VÂN

Mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bảy cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Sợi thủy tinh Vinaconex, Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà cùng một số đơn vị liên quan về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bảy bị can này có trách nhiệm trực tiếp trong việc đường ống nước sạch sông Đà liên tiếp bị vỡ trong thời gian qua.

Theo cơ quan điều tra, việc đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ trong ba năm qua đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước, phải mất hơn 9 tỉ đồng để khắc phục sửa chữa. Đồng thời làm ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ dân tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Trong năm 2014, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết nguyên nhân chính gây vỡ đường ống nước sông Đà là do chất lượng của đường ống không đồng đều. Tại một số vị trí của ống có hiện tượng bong rộp, tách lớp, một số chỉ tiêu cơ lý không đảm bảo dẫn đến suy giảm khả năng chịu lực của đường ống.