Vợ giết chồng dã man lãnh án chung thân

Đầu năm 2013, Hoa nảy sinh tình cảm với Lê Hồng Sơn (bạn của Giáp) và cả hai cùng về TP.HCM sống chung với nhau. Sau đó, Giáp tìm và đón Hoa về Bảo Lộc nhưng Hoa vẫn không đồng ý sống chung với Giáp. Thấy vợ kiên quyết đòi ly hôn, anh Giáp đã đe dọa sẽ giết Hoa và người tình. Hoa đã nảy ý định giết chết Giáp.

Tối 3-5-2013, Hoa nhờ em chồng là chị Bùi Thị Ngọc Nhung mua giùm thuốc ngủ. Nhung đã mua 5 viên thuốc an thần rồi đưa về cho Hoa. Đến khoảng 21g, Hoa pha mì tôm và tán nhỏ 5 viên thuốc an thần trộn vào cho Giáp ăn. Ăn xong, do ngấm thuốc nên Giáp ngủ say, Hoa đã dùng thớt gỗ đập liên tiếp nhiều cái vào đầu và mặt rồi dùng gối bịt kín mặt chồng. Sau đó, Hoa dùng dao Thái Lan đâm tiếp 2 nhát khiến Giáp tử vong ngay tại chỗ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi giết chồng của bị cáo Nguyễn Thị Hoa là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, bất chấp tình nghĩa vợ chồng nên đã tuyên phạt Hoa mức án chung thân. Ngoài ra, Hoa còn phải bồi thường chi phí mai táng cho gia đình chồng số tiền 40 triệu đồng.

Theo GIA BẢO (TTO)