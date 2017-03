Vợ Hạnh "Nhật" hầu tòa vì mua bán ma túy

Đề cập tới Hạnh "Nhật", tức Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (36 tuổi) trú ở 333/8 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang, người dân ở Khánh Hòa đều biết đó là tay "anh chị" khét tiếng trong giới giang hồ, từng cầm đầu hàng chục đàn em ở thành phố biển hoạt động tội phạm theo kiểu "xã hội đen" và đã gây ra hàng loạt vụ án cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng…

Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Băng nhóm Hạnh "Nhật", Ánh "Phú" cùng một số tay anh chị khác đã bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an, Công an Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang triệt xóa hồi tháng 10/2006. Hạnh "Nhật" cùng đám đàn em đã và đang thi hành án phạt tù, nhưng bên ngoài xã hội, người vợ của Nhật là Nguyễn Thị Thanh Thảo (27 tuổi), trú ở Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang cùng một đối tượng khác dùng xe ôtô du lịch đón Hạnh "Nhật" sau khi đối tượng này vừa trốn khỏi trại tạm giam của Công an huyện Diên Khánh để đưa lên TP Đà Lạt tìm đường "chuồn" ra nước ngoài. 6 ngày sau đó, biết không thể trốn thoát nên Hạnh "Nhật" trở về đầu thú theo lời khuyên của mẹ ruột qua điện thoại.

Theo đó, ngày 24/6/2008, Nguyễn Thị Thanh Thảo bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Trong thời gian chấp hành hình phạt nêu trên, Thảo đã lao vào con đường mua bán cái chết trắng.

Sau nhiều ngày đêm truy bám, theo dõi, chiều 5/3, một tổ trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Khánh Hòa đã vây bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Thảo đang bán 3 tép heroin cho con nghiện Trần Thị Kim Hoa ở gần cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương trên đường Nguyễn Xiển, TP Nha Trang. Qua đấu tranh, Thảo khai nhận đã vào TP HCM mua heroin về bán cho một số con nghiện.

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, TAND TP Nha Trang đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị xử phạt bổ sung 10 triệu đồng. Tổng hợp bản án của TAND huyện Diên Khánh, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 9 năm tù.





Theo Hữu Toàn (CAND)