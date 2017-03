Vỡ kênh thủy lợi, hơn 200 nhà dân bị ngập

Theo đó, hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu di dời, sơ tán tránh lũ an toàn. Sau khi nước rút, huy động lực lượng tại chỗ của địa phương giúp các hộ dân dọn dẹp nhà ở, vệ sinh môi trường, tránh để dịch bệnh xảy ra, ổn định đời sống của nhân dân vùng bị ngập lụt. Cùng với đó là huy động lực lượng, phương tiện khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương nội đồng để tiêu thoát và kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại, loại cây trồng cụ thể, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCLB) Bình Thuận, trong hai ngày 7 và 8-10, trên địa bàn huyện Bắc Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Phía thượng nguồn mưa to trên địa bàn xã Bình An và Phan Điền, lượng nước tập trung dồn vào kênh thủy lợi làm vỡ khoảng 10 m mái kênh và chảy về khu vực xã Phan Hòa, Phan Rí Thành. Theo các cơ quan chức năng Bình Thuận, các hồ thủy điện trên thượng nguồn không hề xả lũ mà ngập lụt là do mưa lớn gây vỡ kênh thủy lợi Úy Thay-Đá Giá.

Đợt lũ đã làm ngập lụt trên diện rộng ở hai xã Phan Hòa và Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình). Toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp của hai xã này đều bị ngập và nước tràn vào khu dân cư gây ngập khoảng 100 nhà dân tại thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa và khoảng 100 nhà dân và khu tái định cư quốc lộ 1A, thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành.

Do nước lũ tràn qua đường tuyến quốc lộ A (đoạn khu vực cây xăng dầu Cầu Nam) với chiều dài hơn 300 m, cao 0,5-1,2 m làm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1 nhiều giờ liền nên lực lượng CSGT, TTGT và Chi cục Quản lý đường bộ 4.1 - Tổng cục Đường bộ phải điều tiết, hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển theo tuyến đường biển Hòa Phú - Hòa Thắng, đảm bảo an toàn cho phương tiện và hành khách.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bình Thuận, hôm nay khu vực Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Để chủ động phòng, tránh mưa to gây lũ, ngập lụt vùng hạ lưu khu vực sông Lũy thuộc huyện Bắc Bình, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân, Văn phòng PCLB tỉnh đã có thông báo khẩn cho nhân dân các xã, thị trấn dọc lưu vực sông Lũy. Nếu còn mưa to tiếp tục trên thượng nguồn sông Lũy thì mực nước sẽ vượt cấp báo động II (0,5-0,7 m), khả năng gây lũ lớn.