Vỡ nợ hơn 6 tỉ đồng, phó chủ tịch HĐND xã chây ỳ

Nợ nần chưa ngã ngũ, thì hiện tại hai vợ chồng đã ly hôn, toàn bộ tài sản ông Việt nói vợ lấy hết, khiến người dân vô cùng hoang mang...

Trước việc làm của ông Huỳnh Nam Việt gây ra dư luận không tốt trong nội bộ và quần chúng nhân dân, ngày 3-5-2013, Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Mới có buổi làm việc với ông Việt, yêu cầu làm đơn xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hòa An (nhiệm kỳ 2010-2015).

Sau đó, ông này không thực hiện còn trả lời thẳng thừng: “Không viết đơn, làm gì thì làm”. Đối với việc ông Việt thiếu các khoản nợ (hụi và vay mượn) trong dân số tiền hơn 6 tỉ đồng, gây bức xúc trong nhân dân, Thường trực Đảng ủy xã Hòa An có chỉ đạo lập tổ khảo sát nắm lại tình hình dư luận, kết quả Việt thiếu nợ là có thật. Tuy nhiên, Việt không chấp hành viết bản tự kiểm cá nhân lại theo kết luận của Đoàn kiểm tra Nghị quyết Trung ương 4 (do Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu làm trưởng đoàn) và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa An (ngày 24-12-2012).

“Thậm chí, sau khi bể nợ, Việt bỏ nhiệm vụ được giao, không thường xuyên đến cơ quan, được nhắc nhở nhiều lần nhưng không khắc phục” - Bí thư Đảng ủy xã Hòa An Nguyễn Văn Danh nói.

Người dân gửi yêu cầu khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Việt.

Tìm hiểu về việc chấp hành chức trách được giao, chúng tôi được biết: Kể từ tháng 3-2012, ông Việt chỉ chú tâm đi mua bán lúa gạo trong và ngoài địa phương, thường xuyên vắng mặt ở cơ quan, dẫn đến các nhiệm vụ được phân công (Ủy viên Thường vụ phụ trách ấp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra) không hoàn thành.

Từ đầu năm 2013 đến nay, ông Việt thỉnh thoảng chỉ đến dự họp lệ tuần, họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rồi về; sau đó không đến cơ quan và cũng không thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Song, ông Việt vẫn đến đơn vị lãnh lương, gây dư luận bức xúc trong nội bộ.

Trước tình trạng này, Ban Chấp hành Đảng ủy xã họp biểu quyết thống nhất cho Việt thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhưng vẫn còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tại buổi tiếp xúc HĐND 3 cấp ngày 26-5-2013, rất nhiều cử tri phản ánh: Với vai trò lãnh đạo nhưng Việt thiếu nợ số tiền lớn, lại có ý lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, trục lợi cá nhân, vay mượn của dân rồi tự tuyên bố không có khả năng trả, vậy HĐND 3 cấp có xử lý Việt không, thời gian nào xử lý và khi nào chúng tôi nhận lại được tiền...

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa An Dương Trường Sơn, đối với các khoản nợ ông Việt luôn đổ mọi trách nhiệm cho vợ, mặc dù tất cả tiền hụi và tiền vay đều do ông Việt đứng ra khui hụi, gom tiền và chở vợ đi vay mượn. Có một số vụ việc vay mượn được Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tuyên có hiệu lực nhưng Việt vẫn không chấp hành.

Gần đây, Ban Tư pháp xã nhận được nhiều đơn của nhân dân gửi tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sản của vợ chồng ông Việt, đồng thời yêu cầu khởi kiện hình sự đối với ông Việt.