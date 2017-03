Vợ nổi cơn 'tam bành' rượt chém chồng gây thương tích nặng

Nạn nhân không ai khác chính là chồng bà Nguyệt - ông Huỳnh Công Xanh (47 tuổi).

Bà Nguyệt và con dao gây án.

Tại Công an phường, bà Nguyệt khai nhận, khoảng 10h ngày 3/5, do có những bất đồng giữa hai vợ chồng về đất đai nên bà Nguyệt và ông Xanh đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau dẫn tới xô xát.

Bà Nguyệt đã rượt đuổi đánh ông Xanh và dùng dao chém vào tay phải ông Xanh gây thương tích nặng, khiến ông Xanh phải vào viện cấp cứu.

Quá uất ức trước hành xử côn đồ của vợ, ông Xanh phải làm đơn trình báo tới Công an phường nhờ can thiệp.