Vợ ông Cù Huy Hà Vũ đề nghị được bào chữa cho chồng

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Hà cho biết chiều 7/11 bà đã gửi các thủ tục cần thiết đến cơ quan điều tra. "Theo luật, trong 24 giờ cơ quan an ninh điều tra sẽ có văn bản trả lời đồng ý hay từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa", vợ bị can Hà Vũ nói.

Bà Hà là Trưởng văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ, có trụ sở ở nhà riêng.

Chiều 5/11 nơi ở của gia đình ông Hà Vũ tại biệt thự số 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, đã bị khám xét.

Một luật sư nữa được bà Hà mời cùng tham gia bào chữa cho ông Hà Vũ là tiến sĩ luật Trần Đình Triển (Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, Hà Nội). Sáng nay, ông Triển xác nhận cũng đã tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan an ninh điều tra về việc cấp chứng nhận bào chữa.

Tuy nhiên, ông cũng cho hay với tội "tuyên truyền chống nhà nước", để bảo vệ bí mật, luật cho phép cơ quan an ninh điều tra có quyền không cấp giấy chứng nhận bào chữa ở giai đoạn điều tra.

Ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo ông Hà Vũ bị khởi tố điều tra theo điều 88 Bộ luật hình sự. Theo trung tướng Hoàng Kông Tư (Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra), ông Hà Vũ đã làm ra tài liệu "có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng...".

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, về khả năng "phát tán" những tài liệu được cho là "chống nhà nước", cũng như "quan hệ với các nhân vật, thế lực có tư tưởng chống Việt Nam", người đứng đầu Cơ quan An ninh cho rằng, vụ việc đang trong quá trình điều tra và "sẽ công bố trong một dịp khác".

Theo một văn bản phát đi từ cơ quan điều tra, các tài liệu thu giữ có nội dung chống nhà nước, bịa đặt, xuyên tạc, kích động, vu khống... gồm: "Chiến tranh Việt Nam và ngày 30/4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ; Phải đa đảng mới chống được lạm quyền"; Đơn tố cáo Chủ tịch UBND quận Hà Đông... Trong tổng số 240 trang tài liệu bị thu giữ có nhiều văn bản ghi thời điểm tháng 9 năm nay.

Ông Hà Vũ, 53 tuổi, là con trai của nhà thơ Huy Cận, con nuôi thi sĩ Xuân Diệu. Ông có bằng thạc sĩ văn chương, tiến sĩ luật tại Pháp; đồng thời tốt nghiệp Học viện Quốc tế hành chính công của Pháp. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng ông Vũ từng tham gia bào chữa nhiều vụ án.

