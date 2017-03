Vô tư phá hại mỹ quan đô thị

Nửa giờ ăn = ba giờ dọn rác

Gần 1 giờ đồng hồ quan sát tại hầm đi bộ Tân Tạo, chúng tôi có cảm giác choáng ngợp với lượng rác thải nằm chất chồng. Kẻ ăn trước vô tư vứt rác xuống mặt đường, trên các bậc tam cấp tạo thành những mớ rác nhầy nhụa. Số công nhân đến sau vẫn bình thản ngồi ăn cạnh mớ rác kinh hãi ấy. Cơm, cháo, bún, nước chấm thừa mứa rơi vãi cùng với bao nylon, hộp đựng thức ăn bằng giấy, chai nhựa… Tại cửa ngõ vào hầm, lực lượng bán hàng rong theo kiểu “buôn gánh” đông đến hơn chục người bán. Vây quanh họ là hàng trăm lượt công nhân luân phiên, tranh nhau mua thức ăn sáng.

Rác ngổn ngang trước cửa hầm đi bộ Tân Tạo. Ảnh: T.PHÚC

Theo lời lực lượng bảo vệ trật tự tại khu vực hầm đi bộ Tân Tạo, số đông xả rác là công nhân của Công ty Pou Yuen. Các công nhân cư ngụ trong những khu nhà trọ cao tầng (quen gọi “phố công nhân”) phía cổng vào khu công nghiệp Tân Tạo. Đúng 6 giờ sáng, công nhân tập trung mua hàng rong và ngồi ăn sáng ngay tại hầm đi bộ. Dù trong hầm có sẵn năm bô rác nhưng chẳng mấy ai chịu bỏ rác vào đấy. Sau khi ăn sáng xong, hàng ngàn lượt công nhân thẳng tiến vào Công ty Pou Yuen. Gần đến giờ vào ca, số công nhân đi sau chẳng cần né tránh. Họ lần lượt giẫm đạp lên rác thải mà đi.

Anh Phạm Văn Xuyên, công nhân vệ sinh thuộc Công ty Quản lý cầu phà TP.HCM, thở dài cho biết nhóm của anh phải mất gần 3 giờ đồng hồ dọn rác cật lực để trả lại vẻ mỹ quan của tầng hầm. Sáng hôm sau, cảnh dơ bẩn lại tiếp tục hiện diện. “Thói quen xấu ăn ở đâu thì vứt bừa ra đó xem ra rất khó sửa” - một nhân viên bảo vệ nói trong nỗi bực dọc.

Dàn hàng ngang trên quốc lộ

Trên đoạn quốc lộ 1A rộng thênh thang nhưng suốt chiều dài gần 2 km, vào giờ cao điểm, người và các phương tiện giao thông phải chen lấn nhau. Công nhân đi xe đạp, xe gắn máy vô tư chạy hàng bảy, hàng 10, lấn ra cả lối đi dành cho xe tải. Mặc cho các bác tài bóp kèn inh ỏi, công nhân vẫn đủng đà đủng đỉnh. Tiếng nói cười hòa lẫn âm thanh rào rào của các phương tiện xe hai bánh tạo nên mớ âm thanh thực sự hỗn độn.

Công nhân chạy xe dàn hàng bảy, hàng 10. Ảnh: T.PHÚC

Một tài xế Honda ôm túc trực trên đoạn đường này cho biết tình trạng công nhân điều khiển xe hai bánh chạy ngược chiều diễn ra như cơm bữa. Nhất là lúc tan ca chiều, đa số công nhân không theo ngõ hầm chui Tân Tạo để lái xe cho đúng luật giao thông. Họ đi ngược chiều về nhà trọ (hướng Siêu thị Big C, phường An Lạc, quận Bình Tân). Tai nạn do va quẹt hầu như ngày nào cũng có, song thói quen chạy xe ngược chiều vẫn không hề thay đổi.

Dân bán hàng rong bày đủ loại trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống, quần áo may sẵn... gần như kín lối đi dành cho xe hai bánh. Công nhân thoải mái dừng xe lựa chọn, trả giá mua bán ngay giữa quốc lộ.

Theo lời tài xế Tân, cũng vào buổi chiều, tình trạng vi phạm trật tự giao thông còn nghiêm trọng hơn với cảnh kẻ bán, người mua thi nhau lấn đường. Dân bán hàng rong bày đủ loại trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống, quần áo may sẵn... gần như kín lối đi dành cho xe hai bánh. Và cứ thế, công nhân thoải mái dừng xe lựa chọn, trả giá mua bán ngay giữa quốc lộ. Xe tải và xe bốn bánh chỉ còn duy nhất một lối đi nhỏ để vừa bóp kèn vừa luồn lách.

Nhiều người dân cho biết họ luôn cảm thấy chật chội, bất an trước cảnh tượng giao thông hỗn loạn này. Các nhân viên trật tự địa phương đã cố gắng vãn hồi nhưng chỉ tạm lắng được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. “Cũng bởi ý thức tự giác của các bạn công nhân còn quá kém” - tài xế Tân nhận xét.

Cần chế tài để cứu mỹ quan

Phát triển ý thức sống vì cộng đồng cho những công nhân nhập cư từ nhiều địa phương từ lâu đã trở thành mối bận tâm chung của TP.HCM. Trong năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị 2008, theo ghi nhận của chúng tôi, vấn nạn xả rác bừa bãi nơi công cộng tại khu công nghiệp này không được khắc phục đến nơi đến chốn. Đến nay, thực trạng ấy dường như chưa có chuyển biến nào tích cực.

Quốc lộ 1A, đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo, ngập tràn rác sau giờ ăn sáng của công nhân. Ảnh: T.PHÚC

Khi được hỏi vì sao lại vứt rác bừa bãi, một công nhân nữ trả lời tỉnh queo: “Ở đây có người làm vệ sinh mà (!)”. Một trong số hiếm công nhân chấp hành bỏ rác thải đúng chỗ đã hiến kế: “Không thể giáo dục ý thức suôn mà cần xử phạt rõ ràng đối với hành vi xả rác nơi công cộng. Tại hầm này, cơ quan chức năng có thể lắp đặt camera theo dõi để có thể phạt nguội... Làm căng như vậy thì mới mong khắc phục được tệ nạn xả rác bừa bãi nơi công cộng”.

Thiết nghĩ, Ban Quản lý khu công nghiệp Tân Tạo và các công ty đang hoạt động trên địa bàn cần xem trọng hơn công tác tuyên truyền cho công nhân về ý thức chấp hành việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn trong việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị của công nhân. Và hơn ai hết, chính các công nhân cần biết bảo vệ môi trường sống của thành phố.

TÂM PHÚC

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 160)