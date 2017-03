Vội chôn nạn nhân TNGT: Công an sai hoàn toàn!

Giao xác nạn nhân cho chủ xe chôn cất là trái luật Theo thông tin trên báo chí, trong vụ việc này cơ quan công an đã chưa làm hết trách nhiệm. Việc giao nạn nhân cho chủ xe chôn cất là trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến tính khách quan của việc giải quyết vụ tai nạn đáng tiếc này. Do gia đình nạn nhân có khiếu nại nên cần phải thay đổi điều tra viên giải quyết vụ tai nạn để đảm bảo tính khách quan. Cùng đó, cần kiểm tra lại toàn bộ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các biên bản lấy lời khai nhân chứng… để có thể kết luận tài xế xe tải có lỗi hay không, từ đó có căn cứ khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa Công an tỉnh Phú Yên đang xác minh Chúng tôi chỉ mới có thông tin phản ánh của báo chí thôi. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Sơn Hòa báo cáo chi tiết sự việc để có hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo. Công an tỉnh cũng đã giao các đơn vị nghiệp vụ, chức năng xác minh làm rõ các nội dung trong đơn khiếu nại của ông Huỳnh Xuân Phương (cha nạn nhân Điền) để trả lời. Đại tá LƯƠNG TẤN DĨNH, Trưởng phòng Tham mưu,

người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên BS Phạm Văn Khiêm, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết: Trường hợp cấp cứu một bệnh nhân hôn mê hay tử vong do TNGT mà không có thân nhân, nếu người đó có giấy tờ tùy thân thì bệnh viện sẽ báo cho công an địa phương để họ liên hệ với công an nơi xảy ra tai nạn hoặc báo cho thân nhân theo địa chỉ trên giấy tờ tùy thân. Nếu bệnh nhân không có giấy tờ mà tử vong, bệnh viện sẽ ghi là vô danh, lăn tay vào hồ sơ và chuyển qua nhà đại thể. Ông Trần Cư, đội trưởng Đội bảo vệ BV Chợ Rẫy, thông tin thêm: Trường hợp nạn nhân vô danh, bảo vệ bệnh viện sẽ báo cho công an phường và công an sẽ đến lăn tay, chụp ảnh và làm pháp y, đồng thời thông báo tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau một tháng mà không có ai nhận, công an sẽ báo cho bệnh viện để xử lý. Bệnh viện sẽ thuê công ty mai táng đi thiêu và lưu giữ hài cốt tại nghĩa trang để sau này giao lại cho thân nhân nếu họ đến tìm. Tất cả chi phí bệnh viện đều chịu. DUY TÍNH