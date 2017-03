Vội chôn nạn nhân TNGT: VKS huyện có phần trách nhiệm

“UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu giám đốc công an tỉnh báo cáo vụ Công an huyện Sơn Hòa giao xác nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) cho chủ xe chôn cất sớm mà không thông báo cho gia đình” - ngày 24-4, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thông tin. UBND tỉnh cũng giao công an tỉnh làm rõ các nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Xuân Phương (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) về cái chết của con ông là Huỳnh Xuân Điền.

Ông Đặng Quang Anh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho hay: “Công an tỉnh, VKS tỉnh cho biết đã chỉ đạo cơ quan ngành dọc huyện Sơn Hòa báo cáo đầy đủ sự việc để có hướng xử lý. Do đó, Ban Nội chính đang theo dõi việc xử lý của các cơ quan liên quan để có ý kiến sau”.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốcCông an tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu Công an huyện Sơn Hòa khẩn trương báo cáo sự việc. “Công an huyện Sơn Hòa đã có báo cáo bước đầu sự việc tại cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, tôi yêu cầu phải báo cáo cụ thể, đầy đủ, trung thực bằng văn bản cho giám đốc công an tỉnh. Tinh thần của lãnh đạo công an tỉnh là làm rõ sự việc, xử lý nghiêm những người để xảy ra sai sót” - Đại tá Tâm nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên, cho hay viện đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nắm sự việc để xem xét việc kiểm sát quá trình xử lý vụ TNGT trên. Đáng chú ý, ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Sơn Hòa, thừa nhận VKS có một phần trách nhiệm để xảy ra việc giao nạn nhân cho chủ xe chôn cất vội vàng, trái quy định pháp luật. “VKS huyện đã yêu cầu kiểm sát viên giám sát vụ việc viết kiểm điểm, đồng thời đang nghiên cứu tài liệu để báo cáo theo yêu cầu cơ quan chức năng” - ông Hùng nói.

Thượng tá Lê Xuân Lợi, Phó Công an huyện Sơn Hòa, cũng cho biết đang yêu cầu ông Bùi Ngọc Khánh, Phó Công an thị trấn Củng Sơn, làm kiểm điểm, trình bày lý do vì sao được phân công đến nhà nạn nhân thông báo cho gia đình biết nhưng lại không thực hiện nghiêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sáng 6-4 xảy ra vụ TNGT trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, nạn nhân Huỳnh Xuân Điền đã tử vong lúc 23 giờ cùng ngày tại BV Đa khoa Phú Yên. Công an huyện Sơn Hòa không thông báo cho gia đình anh Điền mà tự ý giao xác nạn nhân cho chủ xe chôn cất.