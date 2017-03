Vớt được ghế máy bay nghi là của CASA 212

Còn trong chương trình phát thanh QĐND, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, cho biết cụ thể hơn, khu vực mất tín hiệu máy bay CASA 212 là sát với đường phân định ở vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc. Theo ông, việc tai nạn trên biển ảnh hưởng do thủy triều, gió… do vậy khả năng trôi dạt của những vật thể, tình huống khó lường thường xảy ra. Do vậy việc chúng ta sang vùng nước của Trung Quốc, phía đông đường phân định hay chúng ta mở rộng là cần thiết. Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã làm việc với phía Trung Quốc để có sự hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong sáng 22-6, các lực lượng đã bắt đầu tiến hành công tác nhằm trục vớt máy bay CASA 212. Các lực lượng cùng phương tiện hiện đại nhất được huy động để trục vớt tìm kiếm hộp đen máy bay rơi ở độ sâu 60 m.





Mảnh vỡ của máy bay CaSa 212 số hiệu 8983 bị rơi. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, thợ lặn tinh nhuệ và các rôbốt cũng được đưa đến để tìm kiếm hộp đen máy bay... Thời tiết trên biển Bạch Long Vĩ đã thuận lợi hơn những ngày trước nên các phương tiện tàu thuyền và tất cả đội thợ lặn, các phương tiện kỹ thuật đều được tăng cường để tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy hộp đen này.

Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, Phó Đô đốc Hải quân Phạm Ngọc Minh yêu cầu triển khai thiết bị dò tín hiệu hộp đen tối tân, rôbốt, thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót vật gì trên biển.

Chiều cùng ngày, thông tin từ UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết đội tàu dã của ngư dân Bạch Long Vĩ đã vớt được một chiếc ghế bằng kim loại còn rất mới, vỏ bọc màu xanh, có khóa dây an toàn, nghi là của máy bay CASA 212, còn việc tìm kiếm chín phi công vẫn chưa có thông tin gì mới. Đây là đội tàu của ngư dân xung phong ra khơi tham gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm phi công và máy bay CASA 212 mất tích trên biển… Những ngày qua, lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vĩ và Ban Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện liên tục gặp gỡ, động viên ngư dân và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng nỗ lực tìm kiếm khẩn trương, an toàn.

Trước đó, Tập đoàn Airbus và Cục Hàng không Việt Nam, quân chủng Phòng không - Không quân đã thống nhất các phương án phục vụ tìm kiếm cứu nạn, điều tra sau tai nạn.

Airbus, nhà sản xuất và cung cấp hộp đen cho máy bay CASA 212 sẽ hỗ trợ Việt Nam tìm nguyên nhân sự cố máy bay CASA 212 cũng như hỗ trợ về nhân sự, kỹ thuật, chia sẻ thông tin...

Sau khi tìm kiếm được hộp đen máy bay cũng như các mảnh vỡ của CASA 212, hai bên thống nhất phía Airbus sẽ xử lý dữ liệu, dựng lại sự cố máy bay CASA 212 rơi dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào trưa 16-6, máy bay CASA 212 đang nỗ lực tìm kiếm phi công Trần Quang Khải bị mất tích cùng với máy bay Su-30MK2 thì bất ngờ gặp nạn tại khu vực Bạch Long Vĩ (vịnh Bắc Bộ)...