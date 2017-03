Vụ “20 năm đi tìm công lý”: Vẫn nhọc nhằn đòi minh oan

Vừa qua, TAND thị xã Tân Châu (An Giang) đã đình chỉ giải quyết vụ ông Nguyễn Văn Thêm (còn gọi là ông Mười Thêm, 82 tuổi, ngụ khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, An Giang) kiện đòi Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) bồi thường oan trên 3,8 tỉ đồng (báo Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh vụ việc này). Ngày 2-8, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Học, khẳng định với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM là sẽ xem xét hết sức nghiêm túc quyết định này...

Dai dẳng đi đòi công lý

Theo hồ sơ, ông Mười Thêm từng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự khởi tố, tạm giam về tội vi phạm các quy định về quản lý đất và bảo vệ đất đai (theo BLHS năm 1985). Tháng 8-1990, TAND huyện Hồng Ngự xử phạt ông một năm tù, buộc ông phải giao 5.000 m2 đất nông nghiệp cho UBND huyện. Tháng 9-1990, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Nhận hồ sơ nhưng mãi đến đầu năm 2010, sau khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội yêu cầu xem xét lại vụ án, cơ quan CSĐT công an huyện mới ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì “đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm”.

Ở vào cái tuổi 82 sắp gần đất xa trời, ông Mười Thêm lo lắng chẳng biết đến khi nào mới được giải oan... Ảnh: HA

Cho rằng bị oan, ông Mười Thêm đòi bồi thường. Sau khi nghiên cứu, VKSND huyện bảo mình không có lỗi, công an huyện lại cho rằng TAND huyện mới phải bồi thường vì đã xử án sai dẫn đến việc án bị hủy. Sự việc bị khiếu nại gay gắt, cuối cùng VKSND Tối cao khẳng định cơ quan điều tra Công an huyện Hồng Ngự phải bồi thường cho ông Mười Thêm.

Từ cơ sở này, ông Mười Thêm nộp đơn khởi kiện đòi cơ quan điều tra Công an huyện Hồng Ngự bồi thường trên 3,8 tỉ đồng. Ngày 1-2, TAND thị xã Tân Châu thụ lý. Tuy nhiên, sau khi đã hòa giải hai bên đương sự, tòa lại đình chỉ giải quyết vụ án vì cho rằng trong hồ sơ khởi kiện của ông Mười Thêm và hồ sơ vụ án chưa có văn bản nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật nên chưa đủ điều kiện khởi kiện...

Sẽ xem xét kỹ lưỡng

Không đồng ý với quyết định trên, vừa qua phía ông Mười Thêm đã kháng cáo... Ngày 2-8, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Học (Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang) về vụ việc trên.

Ông Học cho biết theo nguyên tắc, việc xét xử sơ và phúc thẩm phải thể hiện tính độc lập. Do vậy, TAND thị xã Tân Châu có quyền đình chỉ giải quyết vụ án. TAND tỉnh sẽ xem xét kháng cáo rồi mới có thể kết luận là quyết định đình chỉ này đúng hay sai.

“Với vai trò là lãnh đạo TAND tỉnh, tôi cũng không dám khẳng định quyết định này là đúng hay sai. Nhưng theo bản thân tôi hiểu thì sau khi thụ lý vụ án, nếu xét thấy điều kiện khởi kiện chưa đủ thì tòa cấp sơ thẩm vẫn có quyền đình chỉ. Nếu TAND tỉnh xét thấy quyết định đình chỉ sai thì TAND tỉnh sẽ hủy. Chúng tôi sẽ xem xét hết sức thấu đáo vụ án này, không để thiệt thòi cho đương sự. Bởi đây là vụ việc kéo dài rất nhiều năm (trên 20 năm), gây bức xúc khá lớn trong dư luận” - ông Học nói...

Phải xem xét bồi thường Nếu TAND thị xã Tân Châu xét thấy hồ sơ khởi kiện của ông Mười Thêm không đủ điều kiện khởi kiện thì tại sao tòa lại không trả đơn? Ngược lại, tòa đã thụ lý, hòa giải giữa ông Thêm và đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự. Nghĩa là ông Thêm đã có đủ điều kiện khởi kiện vụ án nên mới được tòa thụ lý. Trường hợp của ông Thêm cũng không nằm trong diện bị đình chỉ giải quyết vụ án mà tòa đã nêu. Tòa cho rằng ông Thêm thiếu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật thì cũng không đúng. Bởi ông Thêm đã nộp đủ hồ sơ vụ kiện, có văn bản của VKSND Tối cao xác định cơ quan điều tra Công an huyện Hồng Ngự phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Mười Thêm. Đúng lý ra sau khi tiến hành hòa giải không thành, TAND thị xã Tân Châu phải đưa vụ án ra xét xử. Đằng này tòa lại đình chỉ vụ án. Đây là động thái lạ thường. Tôi cho rằng trường hợp ông Mười Thêm có đủ yếu tố để xem xét bồi thường do bị làm oan! Luật sư LƯƠNG TỐNG THI, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang

VĨNH SƠN