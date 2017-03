Vụ 3 cháu tử vong: Công an đang xem xét khởi tố vụ án

“Đây là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các lực lượng của Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc ngay sau khi xảy ra vụ việc. Hiện công an tỉnh huy động nhiều lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp điều tra để xem xét, đánh giá vụ việc khách quan, toàn diện. Xác định về mặt pháp lý, hành vi, trách nhiệm của những người liên quan… Khi xác định có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Ba cháu bé chết tại BV Đa khoa Khánh Hòa nên thẩm quyền điều tra là của công an tỉnh”.

Ngày 29-8, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Như Toản, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết về vụ tai biến làm ba trẻ tử vong do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA) phối hợp với BV Quân y 87 thực hiện.

Ông Toản cũng thông tin với kiến nghị cung cấp bằng chứng giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của hội đồng chuyên môn do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, công an tỉnh sẽ tiến hành giám định pháp y để phục vụ điều tra, đồng thời hỗ trợ xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Phạm Văn Ái, Chủ tịch OSCA, báo cáo các loại thuốc gây mê trong vụ phẫu thuật xảy ra tai biến là do BV Quân y 87 cung cấp. Ảnh: TẤN LỘC

Liên quan đến việc khai quật tử thi để giám định, công an đang tiếp tục vận động gia đình các cháu bé. “Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của trẻ” - ông Toản cho biết.

Về việc sau khi xảy ra tai biến, BV Quân y 87 được giao niêm phong thuốc, trang thiết bị… để phục vụ điều tra, trong khi bệnh viện này liên quan trực tiếp đến vụ việc khiến dư luận băn khoăn về tính khách quan, Thượng tá Toản nói: “Vấn đề này công an tỉnh chưa thể trả lời được”.

Liên quan đến nguyên nhân tử vong của trẻ, như chúng tôi đã thông tin, các chuyên gia và lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định là có liên quan đến thuốc, dụng cụ, liều lượng gây mê vì có hai trẻ vừa gây mê, chưa phẫu thuật đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định các loại thuốc sử dụng gây mê cho các cháu là Servofrane, Fresofol 1%, Fentanyl 500 mcg. Về số thuốc này, ngày 29-8, ông Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa), tiếp tục khẳng định: Số thuốc trên là do BV Quân y 87 cung cấp, có hạn sử dụng đến năm 2016. OSCA chỉ mang tới các loại thuốc dùng sau phẫu thuật như thuốc kháng sinh, giảm đau, dịch truyền… chứ không mang thuốc gây mê. Ngay từ đầu, cả OSCA và BV Quân y 87 đều báo cáo như vậy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Ái, Chủ tịch OSCA, cũng khẳng định: “Chúng tôi ký hợp đồng và BV Quân y 87 cung cấp các loại thuốc gây mê, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho phẫu thuật. Theo hợp đồng, sau khi phẫu thuật, chúng tôi sẽ thanh toán lại chi phí cho họ”.

Trước đó, Đại tá Phạm Văn Tiện, Phó Giám đốc BV Quân y 87, cho biết: OSCA không thể tự mua, vận chuyển các loại thuốc gây mê nên bệnh viện cung cấp.

TẤN LỘC