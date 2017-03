Vụ 4 CA xã Kim Nỗ đánh chết dân: Viện đề nghị chung thân, tòa xử 17 năm tù

Nguyên trưởng công an xã vô can Trong hai ngày diễn ra phiên tòa, đại diện hợp pháp, luật sư của gia đình người bị hại và một số luật sư khác nhiều lần kiến nghị HĐXX xem xét trách nhiệm của nguyên trưởng công an xã Kim Nỗ Nguyễn Đức Vọng vì có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ông Vọng là người đã chỉ đạo một số công an viên đến nhà áp giải ông Thuận lên trụ sở UBND (khi không có giấy triệu tập) để lấy lời khai, yêu cầu khóa tay, cưỡng chế ông Thuận vào trụ sở ủy ban làm việc… Về việc này, bản án nêu: HĐXX đã từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra xem xét hành vi của ông Vọng, tuy nhiên cơ quan điều tra xét thấy không đủ cơ sở để xác định trách nhiệm hình sự của ông Vọng. Trước đó đại diện VKS cho rằng việc ông Thuận lên trụ sở UBND xã là do có người thuyết phục, ông Thuận tự nguyện đi lên, không bị ai ép buộc. Ông Thuận là người bị hại nhưng tại trụ sở UBND, cho dù có tí men hoặc do bức xúc, ông có hành vi chửi bới cán bộ thì đương nhiên người có nhiệm vụ bảo vệ trật tự giữ gìn sự tôn nghiêm của ủy ban phải yêu cầu ông Thuận vào trụ sở làm việc. Ông Thuận vẫn tiếp tục chửi thì phải cưỡng chế. Việc làm đó không trái với quy định của pháp luật. Mặt khác, tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo cũng đều khai chưa bao giờ ông Vọng chỉ đạo các bị cáo đánh ông Thuận.