Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Nguyên nhân do bị lừa đảo?

Mở đầu bức thư tuyệt mệnh dài bảy trang giấy học sinh được viết bằng tay, ông Hà đặt tựa đề “Tự truyện 2015” với nội dung: “Tôi không còn nghị lực sống trên cõi đời này nữa vì vô cùng nhục nhã, không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ và người đời nữa. Xin người đời đừng trách cứ vợ tôi đã không tham gia vào chuyện làm ăn của tôi. Già mà vẫn bị lừa, khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn”.

Trong thư tuyệt mệnh ông Hà tỏ ra ăn năn hối lỗi về những hành động của bản thân, làm khổ gia đình khi những năm qua ông thường xuyên làm ăn thua lỗ, nợ nần khi tham gia làm ăn những công trình không đủ trả lãi: “Con xin lỗi mợ, các anh chị trong toàn gia đình. Con là đứa con bất hiếu, không làm được gì cho gia đình, mà còn mang tiếng cho cả dòng họ. Con xin lạy trời đất hãy bỏ qua tội lỗi của con vì con đã tước đoạt mạng sống của vợ con con, để vợ con con phải đi theo con [...] Con xin trời đất hãy bỏ qua để gia đình con được sống quây quần ở kiếp sau, con xin lỗi để gia đình con ra đi thanh thản".

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án. Ảnh: Thái Dương

Thư tuyệt mệnh cũng dành nhiều trang nhắc đến một người tên D. Trong thư ông Hà kể rằng đã quen với người tên D. Ông D. nói có nhiều mối quan hệ và có thể chạy các dự án khác nhau nên ông Hà đã vay nợ tiền để đưa cho D chạy dự án. Tuy nhiên đã không có một dự án nào được D. giới thiệu.

Số tiền nợ được ông Hà cho biết trong thư là 27,6 tỉ đồng và mỗi năm phải trả 4-5 tỉ đồng tiền lãi nợ trong lẫn nợ ngoài. Trong thư ông cũng kể rằng do ông không nghe lời vợ dừng lại mối quan hệ làm ăn với ông D. nên đã mắc bẫy lừa đảo.

Ông Hà mong muốn khi cả gia đình qua đời, người em của ông sẽ kiện ông D. ra tòa. Ông cũng đề nghị cơ quan công an điều tra, cơ quan báo chí tuyên truyền để cảnh báo mọi người cảnh giác hành vi lừa đảo của D.

Thông tin mới nhất sáng nay (3-11), Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vụ việc bước đầu được xác định là do tự sát nên Công an tỉnh Thanh Hóa không tổ chức họp báo mà chỉ gửi thông báo về Sở Thông tin & Truyền thông.



Gia đình, người thân lối xóm bàng hoàng đớn đau trước cái chết đau lòng của gia đình anh Hà. Ảnh: Đ.TRUNG