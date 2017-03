Vụ 5 công an đánh chết người: Cha bị cáo Thành gửi đơn kêu oan, đề nghị làm rõ âm mưu “thí tốt“

Cùng thời điểm, ông Thân cũng gửi Đơn kêu oan này đến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, viện trưởng Viện KSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao cùng một số cơ quan của Quốc hội.

Như PLO đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm từ ngày 26-3 đến 3-4, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 5 năm tù về tội dùng nhục hình, mức án cao nhất trong số năm bị cáo của vụ án. Cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa và bản án đều cho rằng Thành là người đánh vào đầu anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), làm chấn thương sọ não, trực tiếp gây ra cái chết đối với nạn nhân.



-Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành liên tục kêu oan.Ảnh: TẤN LỘC

Trong đơn kêu cứu, ông Nguyễn Văn Thân cho rằng Viện KSND Tối cao, Viện KSND TP Tuy Hòa và HĐXX căn cứ vào lời khai của nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Phú Yên) là nhìn thấy Thành đánh anh Ngô Thanh Kiều 2-3 cái để kết tội là không có cơ sở, không đúng pháp luật. Ông Thân trích dẫn một số bút lục, bản tường trình, biên bản làm việc tại cơ quan điều tra, lời khai nhân chứng tại tòa… để cho rằng lời khai của ông Hà Văn Đại rất lung tung, mâu thuẫn với chính lời khai của ông này và mâu thuẫn với người làm chứng khác là Trần Khải Hoàn.

Ông Thân cũng cho rằng việc các cơ quan điều tra, tố tụng căn cứ vào lời khai của một số nhân chứng là có nghe tiếng kêu của anh Kiều khi Thành đang canh giữ Kiều để kết tội con trai ông là tùy tiện, chủ quan, duy ý chí, mang tính áp đặt.

Lồng giữa nội dung trong đơn kêu oan là các hình ảnh chụp khi khám nghiệm tử thi nạn nhân Ngô Thanh Kiều, ông Thân viết: “Dùi cui không thể tạo ra cái gọi là ba vết thương trên đầu nạn nhân. Còn nếu là dùi cui thì cơ quan tố tụng phải chứng minh. Nhưng ở đây cơ quan tố tụng đã cố tình không chứng minh cơ chế hình thành vết thương dù luật sư nhiều lần yêu cầu. Phải chăng đây là âm mưu “thí tốt” của ai đó để mưu hại con tôi?”





Bị cáo Thành cho rằng các bị cáo đồng nghiệp đánh chết người mà không dám nhận . Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, sau khi tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành đã gửi đơn kháng án kêu oan vì cho rằng mình không đánh anh Kiều; đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của những người đã đánh chết anh Kiều nhưng không nhận tội.

Theo LS Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Thành, suốt từ giai đoạn điều tra đến truy tố, xét xử, Thành một mực khẳng định mình không đánh anh Ngô Thanh Kiều. Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi ngày 27-3, Thành khai: “Khi anh Nguyễn Trần Nguyên Phúc phân công tôi vào canh giữ anh Kiều, tôi hỏi vài câu nhưng anh Kiều không nói. Tôi cầm gậy cao su để trên bàn định đánh anh Kiều thì anh này van xin: “Xin anh đừng đánh em. Sáng giờ em bị đánh bầm dập lắm rồi” nên tôi không đánh”.

Trong phần đối đáp tại tòa ngày 29-3, bị cáo Thành nói: “Tôi khẳng định lời khai của các bị cáo khác là giả dối, che giấu sự thật. Trước đây, khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi khai thật là thấy bị cáo Quang đá anh Kiều. Sau đó, Quang gặp tôi nói: “Chết rồi! Sao em lại khai vậy? Anh cùng anh Quyền, anh Mẫn đã thống nhất là khai khác rồi mà!”. Thành nhìn thẳng vào bốn bị cáo vốn là đồng nghiệp công an, nói tiếp: “Các anh đánh chết người mà không dám nhận, lại đổ lỗi cho tôi. Tôi đề nghị tòa làm rõ hơn hành vi đánh người của các bị cáo Quang, Mẫn, Quyền, Huy. Các anh góp tiền cho tôi để bồi thường gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, tôi không đánh anh Kiều nên tôi không nhận”.

Nói lời sau cùng, Thành bức xúc: “Tôi rất nhục nhã khi đứng với những con người như thế này. Họ đánh chết người mà không dám nhận. Tôi xin các phóng viên hãy nói rõ việc này. Tôi là người thẳng thắn nhưng lại đi ở tù thay cho những người gây án”.

Như đã thông tin, do nghi ngờ liên quan đến một vụ trộm, lúc 3g ngày 13-5-2012, Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay, bắt anh Ngô Thanh Kiều đưa trụ sở Công an TP Tuy Hòa. Trong quá trình lấy lời khai, các cán bộ công an thay phiên nhau đánh đập anh Kiều đến chết. Kết luận giám định pháp y cho thấy trên thi thể anh Kiều có 72 vết thương, tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa diễn ra từ 26-3 đến 3-4, TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù; Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên) hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận bày tỏ bất bình về bản án trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng Viện KSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.

Ngày 14-4, Viện phó Viện KSND Tối cao Nguyễn Hải Phong cùng Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao Lê Bá Thân đã đến Phú Yên trực tiếp làm việc xung quanh việc xét xử vụ án trên.

TẤN LỘC