Vụ 5 triệu Yên trong thùng loa cũ: Chủ nhân xuất hiện vào phút cuối nói gì?

Trình tự để chứng minh Theo trình bày của bà Ngọt, do chồng bà Ngọt là chủ sở hữu nên ông này có thể về Việt Nam trực tiếp làm việc với cơ quan công an để xác minh hoặc ủy quyền hợp pháp cho bà Ngọt để làm việc với cơ quan công an. Để chứng minh mình là chủ sở hữu thì chồng bà Ngọt phải cần rất nhiều chứng cứ để chứng minh về nguồn gốc số tiền và phương thức đưa vào Việt Nam phải hợp pháp. Nếu tiền được chuyển qua Ngân hàng thì phải có hóa đơn chứng từ của ngân hàng, nếu gửi bằng phương thức khác thì cũng phải có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên cần lưu tâm là nếu số tiền ngoại tệ trên được chồng bà Ngọt đưa về Việt Nam trái phép, bất hợp pháp thì cơ quan công an có thể sẽ xem xét xử lý việc vi phạm pháp luật của ông này… Nếu tiền được đưa về Việt Nam trái phép thì có thể bị cơ quan công an xử lý hình sự về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới” theo quy định điều 154 Bộ luật hình sự. Nếu qua thời hạn theo yêu cầu của cơ quan điều tra mà phía bà Ngọt không chứng minh được quyền sở hữu thì số tiền trên sẽ giải quyết cho chị Hồng nhặt ve chai. Luật sư Trần Minh San-Đoàn luật sư TP HCM