Vụ án “cái liềm”: Người can ngăn bị đề nghị tù giam

Trước đó, công tố viên đề nghị xử phạt ông Nguyễn Văn Nam 6-9 tháng tù treo, ông Nguyễn Văn Vân cũng mức này nhưng là tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Đây là vụ án từng gây tranh cãi và kéo dài hơn bốn năm qua với nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, chứng cứ yếu và hồ sơ có dấu hiệu sai lệch. Điều trớ trêu là tại phiên tòa lần này, VKS đề nghị án treo đối với ông Nam - người trực tiếp gây ra thương tích cho nạn nhân, trong khi với ông Vân - người vào can ngăn vụ xô xát thì lại bị đề nghị án giam.

Theo hồ sơ, do giành nhau nước tưới thanh long, ngày 18-3-2009, ông Nam đã đánh vào mặt ông Hồng. Nghe vợ ông Hồng kêu cứu, ông Vân đang cắt cỏ cách đó hơn 200 m liền chạy đến can ngăn. Khi ông Hồng nhập viện điều trị, BV Đa khoa Bình Thuận đã hai lần chỉ định chụp CT scanner và cả hai lần bệnh viện đều kết luận sọ não của nạn nhân bình thường. Nhưng Trung tâm Giám định pháp y Bình Thuận lại kết luận ông Hồng bị nứt sọ chẩm với tổng tỉ lệ thương tật 14%.

Ông Nam bị khởi tố và khi có kết luận điều tra, ông phát hiện có 5% thương tật của ông Hồng do vật có cạnh sắc gây ra trong khi ông chỉ dùng tay để đánh nạn nhân. Sau đó ông Vân bị khởi tố, truy tố vì cơ quan tố tụng cho rằng tại hiện trường không có vật gì sắc nhọn ngoài… cái liềm ông Vân mang theo khi vào can ngăn. Trong khi đó, nhân chứng khẳng định chỉ thấy ông Vân chạy đến can ngăn chứ không hề đánh ông Hồng và lúc ấy cũng không thấy ông Vân cầm cái liềm trên tay. Ngoài ra, theo BS Lê Văn Thuận - Phó Giám đốc BV Đa khoa Bình Thuận, hồ sơ bệnh án của ông Hồng không hề đề cập đến vật sắc tác động lên mặt nạn nhân. Theo quy tắc, các bác sĩ phải hỏi rõ bệnh nhân, ghi vào hồ sơ để nếu có vật sắc thì vật đó là gì, có rỉ sét hay không… nhằm phòng ngừa uốn ván.

Vụ án trở nên “lạ” khi Viện Pháp y Quốc gia giám định lại và kết luận: “Phần sọ chẩm của ông Hồng bình thường, không hề bị nứt như kết luận của Trung tâm Giám định pháp y Bình Thuận”. Mặc dù vết nứt sọ chẩm không có thật nhưng sau khi trừ 8% thương tật do vết thương “ảo” này, ông Nam và ông Vân vẫn bị truy tố với 6% thương tật còn lại. Đáng nói là cơ quan điều tra không thu hồi được cái liềm vật chứng mà chỉ mô tả nó giống như cái liềm mua ngoài chợ…

PHƯƠNG NAM