Vụ “ăn chặn” hơn 750 triệu đồng: Xem xét chuyển hồ sơ sang CQĐT

Cơ quan chức năng đang xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra”. Ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết.

Theo ông Dương, trong thời gian tới, khi thanh tra của sở có kết luận thanh tra chính thức, chắc chắn ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An) sẽ bị cách chức, điều chuyển công tác khác.

Trong số tiền bị “bớt xén” hơn 750 triệu đồng thì sai phạm nhiều nhất là không cấp quần áo, đồ dùng cho những người già vô gia cư, bệnh nhân tâm thần nặng trong suốt năm năm, từ 2011 đến 2015 (lên đến 538 triệu đồng). Số còn lại hơn 200 triệu đồng là chênh lệch tiền ăn và định lượng của các đối tượng, tăng thêm số khẩu phần ăn, nhân số học không đúng. Chế độ ăn có ba mức nhưng cán bộ trung tâm chỉ cho ăn ở mức thấp nhất là 360.000 đồng/tháng (tương đương 12.000 đồng/ngày).

Như đã phản ánh, chị Đàm Lan Anh (34 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) đi làm từ thiện ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, chứng kiến những người vô gia cư và người tâm thần ở trung tâm sống trong cảnh thiếu thốn cả thức ăn lẫn quần áo mặc... đã chụp ảnh đưa lên Facebook cá nhân và tố cáo cán bộ trung tâm lên cơ quan chức năng. Chị Lan Anh âm thầm điều tra và cung cấp chứng cứ cho Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An. Một số người có quyền lợi ở trung tâm cũng làm đơn tố cáo.

Thanh tra của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An vào cuộc và phát hiện từ năm 2011 đến 2015, cán bộ của trung tâm đã sai phạm “bớt xén” hơn 750 triệu đồng nêu trên.