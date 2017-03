Vụ án “chó tông xe”

Ngày 17-7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xử vụ tranh chấp bồi thường sức khỏe giữa nguyên đơn là bà Trần Kim Thu và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thanh cùng ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Do vụ án còn nhiều điểm cần nghiên cứu thêm nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài đến ngày 23-7 sẽ tuyên án.

Sự việc xuất phát từ việc bà Thu cho rằng con chó nhà bà Thanh lao ra đường làm bà té, gây chấn thương khiến bà phải nhập viện điều trị.

Tránh ô tô, đụng vô chú chó?

Ngày 24-10-2012, sau ba tháng té xe, bà Thu nộp đơn khởi kiện bà Thanh ra tòa đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe gần 23,5 triệu đồng. Bà Thu kể sáng hôm đó bà chạy xe máy bên lề phải đường số 160 hướng ra đường Lã Xuân Oai. Đến gần nhà bà Thanh, thấy xe ô tô của chồng bà Thanh đậu bên lề phải, đối diện nhà, bà liền lái xe tránh chiếc ô tô. Khi xe bà vừa qua khỏi xe ô tô thì bất ngờ con chó nhà bà Thanh từ trong lề đường chạy ra tông thẳng vào xe bà khiến bà té xuống. Hai đầu gối bà cọ xát xuống đường, đầu gối trái bị trầy xước, đầu gối phải thì bị gập lại.

Bà Thu nói lúc đó không ai chứng kiến sự việc và bà cũng không báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, có một người gần đấy cùng với vợ chồng bà Thanh đưa bà đi cấp cứu tại BV Đa khoa Thủ Đức. Kết quả ban đầu: Bà Thu bị sưng khớp gối nhưng không bị gãy xương. Nhưng 10 ngày sau, khi đi khám lại, bác sĩ thông báo dây chằng khớp gối phải của bà bị đứt, bà đã điều trị và mổ tại bệnh viện.

“Sau khi sự việc xảy ra, phía bà Thanh có đề nghị hỗ trợ 5 triệu đồng nhưng tôi không chịu. Tôi thấy họ không thiện chí nên đành kiện ra tòa yêu cầu họ bồi thường phí tổn chữa bệnh, tiền taxi đi khám và tiền mất thu nhập” - bà Thu nói.

Tòa phán: Chó có tông người

Tuy nhiên, bà Thanh không đồng ý bồi thường. Bà nói: “Khi té xe, bà Thu hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đau đớn và coi như tai nạn nhỏ nên tôi không đôi co về việc bà Thu đổ lỗi tai nạn do con chó nhà tôi gây nên. Lúc ấy, tôi chỉ nhanh chóng đưa hàng xóm đến bệnh viện, phần do tình làng nghĩa xóm, phần do tôi có xe ô tô cũng tiện. Sau đó, vì không muốn phiền phức và nghe bà Thu nói không có tiền nên tôi hỗ trợ 5 triệu đồng chứ thật sự con chó nhà tôi không hề tông xe của bà Thu. Lúc tai nạn xảy ra, chồng tôi ngồi trên xe thấy rõ là do bà Thu chạy nhanh khi vòng đường, không giảm tốc độ nên bị té”.

Xử sơ thẩm tháng 1, TAND quận 9 nhận định: Tại thời điểm xảy ra tai nạn không ai thấy con chó của bà Thanh tông xe bà Thu, dẫn đến tai nạn. Ngay sau khi bà Thu té ngã, bà Thanh có mặt ở hiện trường. Theo phản xạ tự nhiên, bà Thu hỏi con chó của ai và bà Thanh thừa nhận chó nhà mình. Vợ chồng bà Thanh cũng đưa bà Thu đi bệnh viện và đề nghị hỗ trợ 5 triệu đồng. Cạnh đó, bà Thanh khai là chó nhà bà thường xích lại, khi đi làm mới mở cho nó chạy trong sân nhà. Nhà bà có rào xung quanh, khi chuẩn bị khóa cổng thì con chó chạy từ ngoài vào. Người làm chứng thì không thấy việc tông xe nhưng xác nhận con chó thường ở trong nhà, ngày xảy ra sự việc thì nó ở bên ngoài.

Từ đó, tòa nhận định con chó của bà Thanh tông bà Thu té là có thật. Tuy nhiên, thương tích của nguyên đơn không hoàn toàn do sự cố va chạm gây nên mà một phần do thoái hóa khớp. Thiệt hại xảy ra đôi bên cùng có trách nhiệm nhưng lỗi chính thuộc về chủ vật nuôi là bà Thanh nên bà Thanh phải chịu 2/3. Tòa buộc bà Thanh bồi thường cho bà Thu 13,3 triệu đồng.

Bà Thanh không đồng ý với phán quyết này nên gửi đơn chống án.

Có cần thiết phải căng thẳng?

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX và đại diện VKS cố gợi ý để đôi bên ôn hòa, vì tình làng nghĩa xóm mà hòa giải vụ việc cho ổn thỏa. Tòa nói có đáng để tốn thời gian ra tòa vì cái chuyện cỏn con này không, chi bằng hai bên nên nghĩ “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”. Tòa cho rằng bị đơn ban đầu đồng ý hỗ trợ 5 triệu đồng, nay thêm một ít nữa, bằng số mà án sơ thẩm đã quyết, để tòa ghi nhận, tránh mất lòng nhau, sau này sớm tối còn chạm mặt nhau nữa...

Tuy nhiên, bà Thanh nhất quyết không rút kháng cáo và không đồng ý bồi thường hay hỗ trợ bất kỳ khoản nào cho nguyên đơn. Bà Thu cũng “phản công”, rằng “dù bà Thanh có hỗ trợ cho tôi bao nhiêu tôi cũng không đồng ý. Nay tòa xử bao nhiêu tôi chấp nhận bấy nhiêu, vì là chuyện rủi ro nên tôi không kháng cáo”...

Cứ thế, hai bên không ai chịu ai khiến mong muốn hòa giải, hàn gắn tình làng nghĩa xóm của tòa không thành hiện thực. Cho nên tòa đành quay sang làm rõ xem có ai xác định được bà Thu bị té xe do con chó nhà bà Thanh gây ra hay không. Tuy nhiên, nỗ lực này của tòa cũng trở nên khó, bởi chỉ sau va chạm, nghe tiếng chó sủa thì mọi người mới chạy đến.

VKS đề nghị tuyên y án sơ thẩm Phát biểu tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ y án sơ thẩm. VKS phân tích căn cứ vào lời khai của nguyên đơn và các lời khai khác cho thấy con chó nhà bị đơn lúc xảy ra tai nạn đang ở ngoài đường. Việc bà Thanh cho rằng con chó của bà không có tông xe làm bà Thu té là không có cơ sở vững chắc. Con chó là vật nuôi, nguồn nguy hiểm cao độ gây nên tai nạn nên bà Thanh có trách nhiệm bồi thường. Cạnh đó, chấn thương dây chằng của nguyên đơn do bị thoái hóa khớp nên cũng không thể đổ lỗi hết cho phía bị đơn. Án sơ thẩm xử vậy là thỏa đáng, cần giữ nguyên.

HOÀNG YẾN