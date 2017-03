Vụ án Giang Kim Đạt sẽ được đưa ra xét xử sớm

Bước đầu kiến nghị thu về ngân sách nhà nước hơn 731 tỉ đồng và 335 ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.620 tỉ đồng và 1.637 ha đất.

Cũng theo TTCP, cơ quan này đã ban hành trên 60.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 642 tỉ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân.

Phó Tổng TTCP, ông Ngô Văn Khánh, cho biết trong quý I-2016 ngành thanh tra đã phát hiện bốn vụ, sáu cá nhân có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 196 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính ba cá nhân, xử lý hình sự ba vụ, năm cá nhân. Các vụ việc này xảy ra tại Thừa Thiên-Huế, Hà Nội, Lâm Đồng và Đồng Nai.





Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, chủ trì buổi họp báo, đồng thời cũng khẳng định việc bổ nhiệm 35 cán bộ vừa qua tại TTCP là đúng quy trình. Ảnh: Đ.TRUNG

Riêng về đề án minh bạch tài sản thu nhập, triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, TTCP cũng đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Trả lời câu hỏi của các PV liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng nước ngoài của Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin), ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho biết vụ án này sẽ được đưa ra xét xử công khai trong thời gian sớm nhất. Cũng theo ông Đạt, hiện phía Singapore tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ, đồng thời cơ quan điều tra Bộ Công an đã xử lý tốt vấn đề tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra cụ thể nên không trả lời chi tiết về vụ việc. Nhưng quá trình xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản của Giang Kim Đạt được tiến hành theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28-8-2010, Giang Kim Đạt bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bị truy nã vào ngày 8-11-2010, đồng thời cơ quan công an cũng đã gửi thông báo truy nã đến Interpol. Cơ quan An ninh điều tra xác định khối tài sản của Giang Kim Đạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đến ngày 7-7-2015, cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt được Giang Kim Đạt sau năm năm truy nã khi đang sinh sống tại Singapore.