Vụ án giành trâu đi lạc

Chắc phải nhờ tòa phân xử Năm 2013, chúng tôi từng “phân xử” ổn thỏa vụ hai gia đình ở xã Lạng Khê tranh nhau con bò đi lạc. Do đặc điểm người dân miền núi hay “nâm” trâu, bò trong rừng nhưng nhiều nhà không làm dấu nên khi trâu, bò đi lạc xảy ra tranh chấp, rất khó phân xử. Vụ giành trâu giữa anh Thị và bà Hạnh cũng vậy, khó là hai người ở hai xã khác nhau, thời gian trâu đi lạc đã quá lâu, nếu không hòa giải được có lẽ phải nhờ tòa án phân xử. Một vụ giành trâu khác xảy ra đầu năm 2013 nhưng có tính chất hình sự. Ông Lô Văn Ứng (cũng ở xã Lạng Khê) bắt được trâu đi lạc của ông Hoàn. Ông Ứng cho rằng đó là trâu của mình nên mang trâu về nuôi, sau đó mang đi bán được 35 triệu đồng. Ông Lô Văn Hoàn (cùng trú xã Lạng Khê) khiếu nại, công an vào cuộc, khởi tố ông Ứng về tội trộm cắp tài sản. TAND huyện Con Cuông đã tuyên phạt ông Ứng 15 tháng tù và buộc ông Ứng phải bồi thường cho ông Hoàn 35 triệu đồng. Ông NGÂN ĐÌNH PHÒNG, Trưởng Công an xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An