Vụ án giật dây chuyền: Viện bảo có tội, tòa bảo không

Mới đây, TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Danh Cường và Nguyễn Văn Tuấn Em cướp giật tài sản. Trước đó, TAND huyện Thoại Sơn đã tuyên hai bị cáo trắng án. Ngay sau đó, VKS kháng nghị, người bị hại kháng cáo theo hướng hai bị cáo có tội.

Quăng dây chuyền phi tang?

Theo hồ sơ, ngày 23-5-2009, đang chạy xe trên đường, bà P. bị hai thanh niên áp sát giật sợi dây chuyền đang đeo. Bà đuổi theo nhưng hai tên cướp mất hút. Bà nhờ một thanh niên chở đi vòng vòng hy vọng sẽ tìm ra thủ phạm.

Một lúc sau, bà phát hiện ra đối tượng cướp dây chuyền liền bảo người thanh niên ép xe. Bị ép bất ngờ hai thanh niên té ngã. Bà P. hô hoán mọi người bắt giữ cả hai, giải đến Công an huyện Thoại Sơn.

Tại cơ quan công an, cả hai khai tên tuổi và thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền. Lúc bị bắt, cả hai đã quăng tài sản gần mé sông nhằm phi tang. Trước những tình tiết này, Công an huyện Thoại Sơn quyết định khởi tố, tạm giam Tuấn và Cường để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bốn tháng sau, VKSND huyện ra cáo trạng truy tố cả hai ra tòa về tội cướp giật...

Không phạm tội!

Xử sơ thẩm cuối tháng 3, TAND huyện Thoại Sơn đã tuyên Tuấn Em và Cường vô tội, trả tự do ngay tại phiên tòa.

Trước đó, cả Tuấn Em và Cường đều nói rằng tại cơ quan điều tra, do bị ép cung, mớm cung... nên mới khai nhận hành vi cướp giật. Cả hai bảo rằng sự thật là sáng hôm xảy ra vụ án, cả hai đi sạ phân lúa thuê cho một người dân trong huyện. Trên đường quay về thì bị bà P. ép ngã xe. Nhiều người xông vào bắt giao công an thẩm vấn. “Chúng tôi đều nói không biết nhưng bị ép buộc nhận tội, ký tên vào biên bản, bị áp giải đến công an huyện” - hai bị cáo cùng khai nại.

Người thanh niên được bà P. nhờ đuổi theo trình bày: “Sau khi chở chị P. chạy một đoạn khá xa, tôi vẫn không thấy nên khuyên chị quay lại. Chị bảo chạy tiếp một đoạn nữa. Lúc này tôi gặp hai thanh niên chạy rất chậm và bình thường. Tôi ép ngã xe hai thanh niên, họ cũng không có phản ứng gì và trả lời không giật đồ”.

Một nhân chứng khác thì bảo: “Có thấy chị P. đeo sợi dây chuyền vàng 24K nhưng lại trình báo bị cướp giật dây chuyền vàng 18K. Tôi không thấy rõ mặt và xe của hai bị cáo”.

HĐXX cho rằng những biên bản hỏi cung tại cơ quan điều tra cũng có nhiều điểm mâu thuẫn như có bản cung Tuấn Em khai là người cầm lái, có bản bị cáo này khai ngồi sau giật dây chuyền bỏ vào túi… Cạnh đó, cơ quan điều tra cũng không thu giữ được sợi dây chuyền mặc dù Tuấn Em đã khai quăng sợi dây chuyền xuống mé sông gần nơi bị bắt giữ.

Cuối cùng tòa nhận định: “Hai bị cáo bị ép ngã xe và bị nhiều người khống chế, khóa tay ngay lập tức nên không thể thò tay vào túi quần móc dây chuyền ném phi tang. Việc buộc tội hai bị cáo là không có cơ sở. Tòa tuyên hai bị cáo trắng án”.

Sau đó bà P. kháng cáo và VKSND huyện Thoại Sơn quyết định kháng nghị theo hướng Tuấn Em và Cường phạm tội. Vừa qua, TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm nhưng tại tòa, người bị hại, bị cáo và nhân chứng tiếp tục khai báo mâu thuẫn nhau. HĐXX đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung...

Chứng cứ buộc tội chưa rõ Trong vụ này, chứng cứ buộc tội trực tiếp chưa rõ. Sợi dây chuyền bị giật lại không nằm trên tay hai bị cáo lúc bị bắt. Cơ quan điều tra cũng không thu hồi được tài sản mà hai bị cáo nói rằng ném đi để phi tang. Người bị hại, người làm chứng, bị cáo khai mâu thuẫn nên cần phải có thêm nhiều chứng cứ khác thì mới có thể buộc tội được. Không thể chỉ dựa vào lời khai nhận của bị cáo để buộc tội họ, chưa kể lúc ra tòa họ đã phản cung. Việc tòa cấp phúc thẩm trả hồ sơ là thận trọng. Nếu thấy không đủ cơ sở buộc tội thì nên mạnh dạn tuyên hai bị cáo trắng án như tòa cấp sơ thẩm đã làm. Luật sư NGUYỄN THÀNH VĨNH, Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre

NGUYÊN TRƯỜNG