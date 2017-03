Vụ án kéo dài 10 năm ở Cần Thơ: Lại hoãn vì nguyên đơn dân sự không có mặt

Theo Mai Trâm (TNO)

Do Công ty Rượu bia - Nước giải khát Hậu Giang đã chuyển qua nhiều đơn vị tiếp quản nên đến thời điểm này, vụ án vẫn chưa thể triệu tập nguyên đơn dân sự chính xác.Cách đây 4 năm, ngày 31.3.2009, Viện KSND Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại công ty Rượu bia - Nước giải khát Hậu Giang, đồng thời truy tố 2 bị can liên quan là Khưu Ngọc Thanh (54 tuổi, nguyên giám đốc) và Dương Thị Mỹ Phương (49 tuổi, nguyên kế toán trưởng). Cả hai bị can bị truy tố về tội lập quỹ trái phép, với số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 532 triệu đồng.Theo cáo trạng, Công ty Rượu bia - Nước giải khát Hậu Giang là doanh nghiệp nhà nước, với ngành nghề kinh doanh rượu nhẹ có gas, nước giải khát các loại và đá cây. Quá trình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2001, công ty này đã có nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Do vậy, Thành ủy TP.Cần Thơ (cũ) rồi UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra và phúc tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này. Qua kết quả thanh tra và phúc tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm tài chính của công ty.Cụ thể, đoàn thanh tra đã phát hiện việc lập quỹ trái phép xảy ra tại công ty kéo dài liên tục từ năm 1995 đến năm 2002 với số tiền gần 4,5 tỉ đồng. Việc thu, chi quỹ trái phép này được lập thành hệ thống sổ sách theo dõi riêng do ông Khưu Ngọc Thanh và bà Dương Thị Mỹ Phương trực tiếp thiết lập, quản lý và điều hành.Trong đó, ông Khưu Ngọc Thanh đã ký chi số tiền trên 605 triệu đồng thông qua 268 phiếu không hợp lệ, không có chứng từ gốc, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 532 triệu đồng.Trong quá trình điều tra, bị cáo Thanh đã nộp hơn 314 triệu đồng, bị cáo Phương nộp 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả.