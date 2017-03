Vụ án oan: Ông Chấn đề nghị bồi thường hơn một tỷ

Trong lá đơn viết vài ngày trước và cho biết đã gửi đi, ông Chấn trình bày, trước khi bị bắt trong vụ án giết người ở thôn Me, ông là lao động chính trong gia đình với công việc "vận chuyển bằng xe ngựa, nấu rượu, xát gạo, nuôi lợn, bán quán... Tổng thu nhập một ngày là 280.000 đồng, riêng tiền chở thuê bằng xe ngựa là 200.000 đồng".

Tính từ khi bị bắt do tình nghi giết người (20/9/2003) đến khi được thả tự do (4/11/2013), ông Chấn bị giam gần 3.700 ngày. Do vậy theo ông, tổng thu nhập bị mất trong hơn 10 năm ngồi tù oan ước tính hơn một tỷ đồng.

Trong hơn 10 khoản yêu cầu bồi thường khác được liệt kê, ông Chấn cho biết có việc vợ ông trong lúc đi kêu oan cho chồng đã đổ bệnh, chi phí chữa trị hết chừng 60 triệu đồng; tiền nợ ngân hàng và người thân khoảng 500 triệu đồng...

Theo ông Chấn, khi ông bị bắt, công an đã "thu giữ oan sai" của gia đình một xe đạp đi lấy nước, một đôi thùng đi lấy nước, đôi giá đèo hàng ở xe, bộ quần áo cộc, đôi xà sứ điện. Trong đơn ông yêu cầu "phải trả ngay, trả đúng, trả đủ trước ngày 5/3".

Ông chia sẻ muốn được bồi thường đầy đủ mọi tổn thất ở mức cao nhất, dù đến nay gia đình chưa nhận được phản hồi nào của nhà chức trách về việc bồi thường.

Ông Nguyễn Thanh Chấn mong cơ quan pháp luật sớm làm rõ những cán bộ bức cung và được bồi thường do hơn 10 năm bị bắt oan. Ảnh: Lường Toán

Liên quan những tố cáo của ông Chấn về việc bị bức cung, ép phải nhận tội giết người, ngày 27/2 ông Chấn đã có buổi làm việc với thứ 3 với các điều tra viên của Bộ Công an. Mẹ ông và con trai Nguyễn Văn Quyết (con trai) cũng được mời làm việc trong hôm đó.

Cuộc làm việc kéo dài 3 giờ, mỗi người được tách riêng một địa điểm. Ông Chấn cho biết điều tra viên đã hỏi cặn kẽ về những cán bộ bị ông tố cáo đã bức cung, thái độ của họ và cụ thể việc ép cung...

Ông được hỏi về số ngày bị giam ở huyện Việt Yên trước khi chuyển lên trại Kế (Bắc Giang) và trại Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), việc thăm nuôi của gia đình... "Hầu hết các câu hỏi tôi trả lời ngay mà cho thời gian để nhớ lại chính xác. Họ nói sẽ nhận câu trả lời vào lần làm việc tiếp theo", ông Chấn cho hay.

Còn con trai 33 tuổi của ông Chấn cho hay được hỏi về ngày bố bị bắt giam, ngày bị khám nhà. Thời điểm xảy ra án mạng anh đang ở đâu? Mẹ ông Chấn thì làm việc với công an về quá trình thăm nuôi con trong trại giam... Cụ bà cho hay điều tra viên hỏi bà có phải là người giặt chiếc áo dính máu của ông Chấn hay không. "Tôi nói không và thuật lại thời điểm hôm đó làm gì, đi đâu. Vị cán bộ này đều ghi chép lại cẩn thận", cụ kể lại.

Ông Chấn cho biết đây là lần thứ 3 họ làm việc với cơ quan điều tra của Bộ Công an. Hai lần trước, mỗi đợt kéo dài 2-3 ngày. Họ được các điều tra viên cho biết sẽ còn quay lại làm việc tiếp, nhưng không nói thời gian chính xác.