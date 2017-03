Vụ án “Vườn mít”: Hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại

Lê Bá Mai trông ốm và tiều tụy hơn trước khi bị bắt giam lại. Ảnh: Thái Bình

8 giờ 25 phút: T òa bắt đầu phần thủ tục hỏi về nhân thân bị cáo. Tiếp đó tòa đang hỏi về phần nhân thân của các luật sư. Tham gia phiên tòa có hai luật sư bào chữa cho Lê Bá Mai. Sau đó tòa mời một cán bộ của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước làm người phiên dịch tại phiên tòa.



8 giờ 28 phút: Tòa đang thẩm vấn ông Dương Bá Tuân (chủ trang trại nơi Lê Bá Mai làm việc). Phiên tòa hôm nay có nhiều báo, đài đến đưa tin nhưng lại rất ít người dân địa phương tham dự. Rất có thể họ không biết thông tin về phiên xử này.



Gia đình của nạn nhân đang trả lời trước tòa. Ảnh: Thái Bình



8 giờ 39 phút: Luật sư cho rằng do thiếu hai nhân chứng quan trọng nên đề nghị hoãn phiên tòa. Tòa quay lại hỏi đại diện Viện kiểm sát (VKS) ý kiến trên, vị đại diện VKS cho rằng những nhân chứng trên đã có bản cung lời khai nên có thể xử vắng mặt mà không làm ảnh hưởng đến vụ án. Sau khi nghe ý kiến của vị đại diện VKS, hội đồng xét xử đi vào trong để hội ý.



Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tiếp tục phiên tòa. Vì lý do vụ án đã xét xử nhiều lần, những nhân chứng trên đã nhiều lần khai báo, cũng như bản khai, bản cung do vậy HĐXX quyết định tiếp tục làm việc.



8 giờ 43 phút: Chủ tọa đang tóm tắt lại vụ án. Trong khán phòng có đông đảo các cán bộ làm trong ngành kiểm sát đến tham dự phiên tòa.





Trong khán phòng có đông đảo các cán bộ làm trong ngành kiểm sát đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Thái Bình



Đại diện VKSND Tối cao tại phiên tòa là KSV cao cấp - ông Võ Văn Thêm



9 giờ 7 phút:

Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM . Ảnh: Thái Bình



9 giờ 13 phút: Chủ tọa quay lại hỏi đại diện VKS có thay đổi gì đối với kháng nghị của VKS tỉnh Bình Phước. KSV cao cấp ông Võ Văn Thêm trả lời giữ nguyên kháng nghị.



Tòa tiếp tục quay sang hỏi gia đình người bị hại ai sẽ là người đại diện trả lời câu hỏi của tòa. Ông Điểu Cẩn xin được đại diện.



Chủ tọa hỏi: - Ông Điểu Cẩn có giữ nguyên các yêu cầu kháng cáo?



Ông Điểu Cẩn: - Giữ nguyên .



Ông Điểu Cẩn tự trả lời trước tòa (dù là người dân tộc) mà không nhờ người phiên dịch.



9 giờ 20 phút:







Bị cáo Lê Bá Mai. Ảnh: Thái Bình





Sao lần xét xử trước đây bị cáo lại khai nhận tội?



Bị cáo Lê Bá Mai: - Tại bị cáo không hiểu biết luật.



Chủ tọa: - Trong những lần đó có lần nào bị cáo bị đánh đập không?



Bị cáo Lê Bá Mai: - Có.



Chủ tọa: - Phiên tòa sơ thẩm được xử lưu động sao bị cáo không trình bày toàn bộ sự việc mà lại nhận tội?



Bị cáo: - Tại bị cáo lúc đó không hiểu. Vì không biết luật nên nhận tội do bị cáo bị hù dọa trước đó .



Chủ tọa: - Sau khi xử sơ thẩm lần 1 xong, bị cáo kháng cáo yêu cầu gì?



Bị cáo: - Dạ! Kháng cáo xin giảm nhẹ.



Chủ tọa: - Lúc đầu bị cáo nhận tội sau đó lại kêu oan? Sau khi điều tra lại, bị cáo có khai nhận hành vi phạm tội không?



Bị cáo: - Có. Vì bị giam giữ lâu quá nên khai nhận để được xử sớm.



Chủ tọa: - Tại sao bị cáo lại kêu oan?



Bị cáo: - Tại vì bị cáo không phạm tội, sở dĩ bị cáo trước đó nhận tội là vì bị cáo không hiểu gì về luật lại bị đánh đập nữa. Mặc khác bị cáo bị giam quá lâu nên muốn nhận để về sớm với gia đình.





Hai luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai. Ảnh: Thái Bình.







9 giờ 33 phút: Chủ tọa đang hỏi ông Điểu Cẩn. Trong lúc chủ tọa đang hỏi ông Điểu Cẩn thì luật sư Trịnh Thanh yêu cầu tòa cách ly ông Điểu Cẩn với em Hằng (nhân chứng trong vụ án) trong quá trình khai báo. Chủ tọa đồng ý với yêu cầu của luật sư nên yêu cầu lực lượng công an đưa ông Điểu Cẩn sang phòng cách ly. Tiếp đó chủ tọa quay sang hỏi em Hằng .



Hằng trình bày: buổi sáng hôm đó hai người (Út và Hằng) đi mót củ sắn. Lúc đó có Lê Bá Mai chạy ngang qua chỗ tụi cháu hỏi gì đó mà cháu nghe không rõ. Sau đó thấy Lê Bá Mai chở gì Út đi và cháu tiếp tục mót củ sắn. Thấy Mai chở dì Út đi nên tính chạy theo nhưng không kịp nên cháu quay lại .



9 giờ 41 phút:







Chủ tọa: Chủ tọa:

Lúc đó cháu có thấy đặc điểm gì cụ thể của Mai không?

Hằng:

- Lúc đó Mai chạy xe máy, trên xe có chở bình nước đá màu đỏ.

B

ình để trước hay sau?

- Cháu không nhớ.



Mai mặc đồ gì?

- Áo dài màu xanh, quần đen, đội nón lá.



Lúc đó trời nắng hay mưa, nhìn rõ không?

- Sau đó cháu nói sự việc cho ai nghe?



Chủ tọa: - S ao cháu biết là Mai?



Hằng: - Dạ, tại trước đó cháu hỏi bạn cháu, bạn cháu nói anh đó là Mai. Lúc đó anh công an nói người thanh niên khoản bao nhiêu tuổi thì cháu nói không biết.



9 giờ 48 phút: Chủ tọa cho mời ông Điểu Ky. Luật sư yêu cầu tiếp tục cách ly bé Hằng và chủ tọa đồng ý.





9 giờ 51 phút:







Chủ tọa : Bị cáo có cam đoan chịu trách nhiệm với những lời khai của mình về lời khai nhận tội cũng như lời kêu oan hay không?



Bị cáo Lê Bá Mai: Dạ, bị cáo chịu trách nhiệm về lời khai của mình.



Chủ tọa: V ậy bị cáo sẽ chịu trách nhiệm như thế nào khi mà lúc thì nhận tội lúc thì kêu oan, vậy lời khai nào mới đúng?







Một thành viên khác trong HĐXX tham gia hỏi, khi công an lập lại hiện trường bị cáo có mặt không và tại sao biết được tất cả những chi tiết chính xác tại hiện trường. Bị cáo Lê Bá Mai trả lời không có mặt tại hiện trường nhưng được các anh công an đọc và viết lại. "Mọi việc bị cáo mắt thấy tai nghe là cán bộ đọc cho bị cáo viết". Mai trả lời. Thành viên trong HĐXX cho rằng Mai khai chưa hợp logic.



10 giờ 1 phút: Chủ tọa công bố lại các bản khai của bị cáo Lê Bá Mai có trong hồ sơ: "Việc tôi khai nhận hành vi của mình là do tôi tự nhận, không ai ép buộc" . Sau khi trích những lời khai trước có trong hồ sơ của bị cáo, chủ tọa hỏi: "Với những lời khai nhận tội như vậy mà bị cáo lại kêu oan, chẳng lẽ bị cáo đùa với pháp luật à?".



10 giờ 03 phút: Đại diện Viện kiểm sát (VKS) tham gia hỏi bị cáo Lê Bá Mai nhưng đa phần các câu hỏi mà VKS hỏi bị cáo đều trả lời không nhớ.

10 giờ 08 phút:

KSV: C

háu Hằng nói như thế nào mà ông đến chòi rẫy ông Tuân để tìm?

Ông Điểu Ky

L

úc đó tại chòi ông thấy ai ở đó?

L

úc đó sao ông biết đó là Mai?

Luật sư Trịnh Thanh tham gia hỏi ông Điểu Ky: Trong những lần cung cấp lời khai ông có bị ai ép, dọa không?



Những bản lời khai có đúng ý của anh không?





10 giờ 29 phút:





Luật sư:

Lúc dựng lại hiện trường những chi tiết được dựng lại có đúng ý nghĩ của cháu không?

Hằng:

Quần của Út màu gì?











10 giờ 35 phút:





Luật sư:

Lúc bị bắt bị cáo được đưa về đâu?

Bị cáo Lê Bá Mai:

N

hững ai lấy lời khai của bị cáo?





B

ị cáo nói bị ép cung thì ai là người ép cung, cụ thể là ai?

.





Luật sư: Tại sao bị cáo không trình bày hết những vấn đề này trước phiên tòa sơ thẩm, kể cả khi bị đề nghị mức án tử hình, bị cáo có biết mức án tử hình là như thế nào không?



Trước nhiều câu hỏi của luật sư hỏi bị cáo Lê Bá Mai mà chủ tọa đã hỏi trước nên chủ tọa đã nhắc nhở luật sư không hỏi lại những câu hỏi đã được làm rõ .







10 giờ 44 phút: Luật sư Ẩn (một trong hai luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai) tiếp tục hỏi ông Dương Bá Tuân (chủ trang trại nơi Lê Bá Mai làm việc).

Luật sư Ẩn:

Chiếc xe ở trang trại ông là xe gì, màu gì?

Ông Tuân:

Trong trang trại có bình xịt màu xanh với ca màu đỏ không?

Luật sư Thanh

Trang trại ông có bình xịt màu xanh hay cái can màu đỏ không?

Ông Tuân: chỉ có bình xịt inox, can màu trắng giờ hơi ngả vàng chứ không có những cái luật sư hỏi.



Luật sư Thanh: Những trang thiết bị cho công việc do ông trang bị cho Mai hay do Mai tự làm?



Ông Tuân: Tất cả những trang thiết bị đề được tôi khóa lại chỉ giao cho người làm khi có công việc vì để tránh mất do có nhiều người.





Luật sư: Gia đình ông với ông Điểu Ky có mâu thuẫn gì với nhau không?



Ông Tuân: Có, gia đình tôi với ông Điểu Ky có nhiều mâu thuẫn.



10 giờ 53 phút: Chủ tọa đề nghị luật sư Ẩn cho biết tất cả các lần luật sư tham gia lấy lời khai có diễn ra khách quan hay không? Luật sư Ẩn cho biết: "Trong những lần xét hỏi có tôi tham gia có rất nhiều cán bộ công an tham gia và bị cáo Lê Bá Mai không bị đánh đập gì cả, tôi xác nhận điều này".







Đại diện VKS đang luận tội đối với bị cáo Lê Bá Mai. Ảnh: Thái Bình





Đại diện VKS cho rằng: "Theo lời khai của Mai với lời khai của các nhân chứng là phù hợp với nhau, phù hợp với hiện trường vụ án: Mai khai Út ngã lên cây mì nên nhổ cây mì đi, khám nghiệm hiện trường có một cây mì bị nhổ. Mai khai Út không mặc quần lót, khi khám nghiệm tử thi Út không mặc quần lót. Mai khai có một củ mì đang ăn dở thì tại hiện trường thu được một củ mì đang ăn dở. Mai khai Út nằm úp và khi khám nghiệm hiện trường Út chết trong tư thế nằm úp. Nhiều chứng cứ, tình tiết liên quan đến vụ án không được cán bộ điều tra thu thập theo trình tự thủ tục tố tụng gây khó khăn cho việc chứng minh tội phạm. Tuy nhiên, qua điều tra lại, việc chứng minh hành vi phạm tội của Lê Bá Mai là rõ ràng hơn, chắc chắn hơn nhưng tòa sơ thẩm lại tuyên bố Mai không phạm tội là xem xét sự việc chứng cứ chưa toàn diện, chưa đúng pháp luật. Do vậy, kiến nghị HĐXX Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại TP.HCchấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng, VKSND tỉnh Bình Phước hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng Lê Bá Mai phạm hai tội theo cáo trạng đã truy tố".







11 giờ 19 phút: Luật sư Ẩn tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai. Theo luật sư Ẩn cần xem xét lại cái bình xịt mà nhân chứng Hằng đã khai là bình màu xanh trong khi đó Mai khai là bình xịt bằng inox. Trong khi đó ông Tuân (chủ trang trại nơi Mai làm việc) cho rằng trang trại ông chỉ có bình xịt bằng inox .



Mặc khác trong hồ sơ thu thập được một củ sắn đã bị nạn nhân ăn dở. Theo tự nhiên, sau 24 giờ củ sắn phải chuyển màu, đang ăn dở thì phải có dấu răng. Trong khi đó củ sắn thu thập được lại trắng tinh, có vết cắt phẳng do vật bén cắt chứ không phải do người cắn. Đây là sự bất hợp lý của những cái mà cơ quan điều tra gọi là chứng cứ.



Một chi tiết nữa là sự phân hủy của xác nạn nhân Út cũng có sự bất hợp lý. Vì qua tham vấn những bác sĩ có chuyên môn, xác nạn nhân không phải chỉ mới phân hủy mà là đã phân hủy từ trước đó 7- 8 ngày.

Luật sư Trịnh Thanh đang bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai - Ảnh Thái Bình

11 giờ 45 phút: Luật sư vừa kết thúc bào chữa.

Chủ tọa hỏi bị cáo nhưng bị cáo không bổ sung gì thêm.

Đại diện VKS tham gia tranh luận.

12 giờ: KSV cho rằng, hiện nay tình tiết vụ án đã được điều tra lại nhiều lần nên bây giờ không còn gì mới để điều tra lại. Do vậy, VKS chỉ đề nghị hủy án để xét xử lại theo hướng tòa sơ thẩm chấp nhận các chứng cứ đã có để kết tội Lê Bá Mai chứ không đề nghị hủy án để điều tra lại.

Luật sư tranh luận, cho rằng lời khai của ông Tuân về việc những vật dụng mà các nhân chứng thấy Mai đem theo đều đang bị khóa. Đây là lời khai cực kỳ quan trọng.

12 giờ 25: Luật sư cho rằng vì thời gian đã trễ nên xin kết thúc việc tranh luận tại đây. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng việc tranh luận là rất quan trọng để làm sáng tỏ vụ án do vậy phiên tòa vẫn cứ tiếp tục việc các bên không có tranh luận thêm.

12 giờ 45: Chủ tọa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, cho bị cáo nói lời sau cùng

Bị cáo: Ngay từ đầu bị cáo không chấp nhận kháng nghị của VKS, không chấp nhận lời buộc tội của VKS.

12 giờ 50: Kết thúc phiên tòa tạm nghỉ.

HĐXX vào nghị án.

Lực lượng công an bảo vệ bị cáo Lê Bá Mai và các đồng nghiệp đang tác nghiệp - Ảnh: Thái Bình

13 giờ 20: HĐXX đang tuyên án.

13 giờ 28: HĐXX xét thấy: Tuy vụ án đã qua nhiều lần điều tra, xét xử

HĐXX tổng hợp xét thấy Lê Bá Mai có 6 bản khai trong đó chỉ có 1 bản khai không nhận tội, 5 bản khai nhận tội. Trong 5 bản khai đó Lê Bá Mai đã nêu rõ các tình tiết phạm tội, lời khai phù hợp với các chứng cứ, ngoài ra Lê Bá Mai còn tự tay khai 2 bản khai khác. Lê Bá Mai còn tự vẽ lại được toàn bộ hiện trường

lời khai của những người làm chứng, cho thấy Mai đã chở Út đi vào ngày vụ án xảy ra.

13 giờ 37: Xét thấy toàn bộ các chứng cứ, tình tiết trong vụ án phù hợp với lời khai nhận của bị cáo cũng như việc thực nghiệm hiện trường như thu giữ được 1 củ sắn đã bị nạn nhân ăn dở, nạn nhân không có quần lót, nạn nhân chết với tư thế úp mặt, ... những chi tiết này hoàn toàn phù hợp với những lời khai nhận của Lê Bá Mai. Chi tiết cháu Hằng lúc khai ban đầu không nêu rõ Lê Bá Mai là người chở đi mà chỉ nói là một thanh niên đã được xác minh.

HĐXX tuyên án - Ảnh: Thái Bình

Tại lời khai nhận của công an viên lập biên bản, người công an thừa nhận cháu Hằng có khai người chở là Lê Bá Mai nhưng lúc đó lại không ghi nhận đầy đủ các chứng cứ khác như: áo, dép, nón vải màu đỏ, ... đã được bị cáo nhận dạng chính xác, phù hợp với kết quả điều tra.

Trong quá trình điều tra mặc dù có một số thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án. Nhiều tình tiết trong vụ án chỉ có người thực hiện tội phạm mới biết được. Án sơ thẩm tuyên bố Lê Bá Mai không phạm tội là không có cơ sở, mà đã bỏ lọt tội phạm.

Xét kháng nghị của Viện trưởng VKSND và kháng cáo của người bị hại có căn cứ nên chấp nhận. Do vậy, tòa tuyên bố hủy bản án sơ thẩm để tòa án sơ thẩm xét xử lại theo hướng có tội.

13 giờ 40: Kết thúc phiên tòa.

Sau khi kết túc phiên tòa bị cáo Lê Bá Mai được dẫn giải ra xe

Ảnh: Thái Bình

HỒNG TÚ - THÁI BÌNH