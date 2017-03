Vụ “Ba chú cháu và 9 năm tù oan”: Ngày 5-7 sẽ xử giám đốc thẩm

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, tháng 10-2000, tại xã Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây (cũ) xảy ra một vụ hiếp dâm, cướp tài sản do ba thanh niên thực hiện. Sau hai tháng điều tra chưa có kết quả, bất ngờ một phụ nữ cho biết chiếc áo công an thu giữ tại hiện trường giống chiếc áo Lợi hay mặc. Đêm xảy ra vụ việc, ba chú cháu nhà Nguyễn Đình đi chơi chung với nhau nên Công an tỉnh Hà Tây đã khởi tố, bắt giam họ.

Tháng 1-2002, TAND tỉnh Hà Tây đã phạt Lợi 16 năm tù, Tình 14 năm tù, Kiên 11 năm tù dù cả ba đều một mực kêu oan. Phiên tòa phúc thẩm sau đó đã y án sơ thẩm.

Tháng 4-2008, Lợi bị liệt nửa người, được chuyển đến BV Hà Đông chữa trị. Tại đây, Lợi gặp bà Phạm Thị Hồng, cán bộ khoa Phục hồi chức năng. Nghe Lợi kêu oan, bà Hồng tò mò tìm hiểu, dần dần có đủ thông tin khẳng định oan án nên đã viết đơn gửi lãnh đạo trung ương.

Tháng 12-2009, ba ngành tố tụng Hà Nội họp, đánh giá quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án có nhiều thiếu sót. Một tháng sau, VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, kết luận: Việc điều tra thiếu khách quan, không đầy đủ, triệt để, nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng; nhiều chứng cứ gỡ tội chưa được xác minh, làm rõ... VKSND Tối cao đề nghị TAND Tối cao tuyên các bị cáo vô tội.

