Vụ bắn kẻ cuồng sát bé sơ sinh: ‘Thiếu tá Chánh nổ súng là đúng’

Chiều 7-9, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đỗ Minh Dũng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Công an tỉnh đang phối hợp với VKSND tỉnh Kiên Giang làm rõ việc Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, nổ súng bắn Nguyễn Văn Hữu (ngụ địa phương này), người say rượu đánh hàng xóm trọng thương và suýt dìm chết cháu bé 13 ngày tuổi.

Chậm một phút rất nguy

“Việc Thiếu tá Chánh nổ súng để bắn Hữu là cấp thiết để cứu cháu bé mới 13 ngày tuổi đang bị đe dọa tính mạng. Trước đó, công an đã vận động Hữu hơn hai giờ nhưng người này vẫn giữ cháu bé chặt trong tay. Khi thấy Hữu suýt nhấn cháu bé vào bồn nước, trong tình huống nguy cấp như vậy, Thiếu tá Chánh đã quyết định nổ súng bắn vào bụng với mục đích làm bị thương Hữu để cứu cháu bé ngay. Lúc đó chỉ cần chậm một phút thì cháu bé đã nguy hiểm tính mạng rồi” - Đại tá Dũng nói.

Đại tá Dũng thông tin thêm: “Ngay sau khi Hữu bị bắn vào bụng, công an địa phương đã đưa anh ta đến BV Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu ngay tức thì. Tuy nhiên, dù được cứu chữa tận tình của bác sĩ nhưng do mất máu nhiều nên Hữu tử vong sau đó”.

Thiếu tá Chánh đã quyết giành lại sinh mệnh của bé sơ sinh trên tay Nguyễn Văn Hữu. Hiện sức khỏe của bé và mẹ đang dần hồi phục. Ảnh: VNE

Công an phải giành lại sự sống của cháu bé

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi về diễn tiến xử lý vụ việc trên, ông Huỳnh Đông Bắc, Chánh văn phòng VKSND tỉnh Kiên Giang, cho hay: “Qua quá trình điều tra cho thấy hung thủ đã ngoan cố và có nhiều hành động cuồng sát nên công an thị trấn Dương Đông sau khi vận động không được mới nổ súng. Việc nổ súng cứu người trong tình huống khẩn cấp như vậy là phù hợp với quy định pháp luật, nếu không hậu quả sẽ khôn lường”.

Cũng theo ông Đông Bắc, qua kiểm sát điều tra sự việc này không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. “Thực tế, trong những tình huống cấp thiết như vậy, sau khi áp dụng mọi biện pháp mà đối tượng vẫn không dừng hành động phạm tội thì công an phải nổ súng để trấn áp tội phạm, giành lại sự sống cho em bé 13 ngày tuổi”.

Theo VNE, BS Hồ Văn Thắng, khoa Cấp cứu BV Đa khoa Phú Quốc, cho hay sức khỏe của mẹ con bé gái đang tiến triển tốt. Vợ anh Bảo bị chấn thương phần mềm vùng đầu, còn bé gái không còn khóc thét, bú ngon.

Trước đó, gần 3 giờ ngày 6-9, sau khi nhậu say, Nguyễn Văn Hữu đến nhà chị Trương Thị Cam Ly gõ cửa và chửi bới. Thấy vậy, anh Trương Việt Hùng (em chị Ly) ra mở cửa. Liền đó, Hữu xông vào nhà đập phá đồ đạc rồi chạy thẳng tận buồng ngủ của chị Ly cầm đá đập vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh. Sau đó Hữu nắm hai chân con chị Ly mới 13 ngày tuổi mang ra ngoài dọa giết chết.

Nhận tin báo, công an thị trấn Dương Đông do Thiếu tá Lê Minh Chánh chỉ huy đã đến nơi vận động, thuyết phục Hữu dừng hành động trên nhưng Hữu không chấp hành. Lúc này Hữu còn tỏ ra hung hăng hơn, uy hiếp sinh mệnh cháu bé. Khi thấy Hữu suýt nhúng cháu bé vào bồn nước, Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, đã rút súng bắn trúng bụng Hữu rồi nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Quốc. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, Hữu đã tử vong trong bệnh viện.