Vụ bắt 100 đô, niêm phong cả triệu đô: Dấu hiệu của sự lạm quyền

Tiệm vàng Hoàng Mai

Hôm 24.4, tiệm vàng Hoàng Mai (384 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TPHCM) bị bắt quả tang khi giao dịch 100 USD với khách.Những người thực thi pháp luật đã 'tiện tay' niêm phong 559 lượng vàng, 14.000 USD cùng với nhiều thứ khác. Theo quy đổi, giá trị bị niêm phong lên tới gần 1 triệu USD.Đành rằng hành vi của chủ tiệm vàng Hoàng Mai là vi phạm quy định về kinh doanh ngoại tệ hiện hành. Nhưng cái cách thực thi pháp luật của cơ quan chức năng khiến dư luận thấy những dấu hiệu bất thường khi giá trị vi phạm chỉ 100 USD mà giá trị bị niêm phong gấp cả trăm nghìn lần.

Theo báo Dân Việt, trong quá trình khám xét, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - chủ tiệm vàng Hoàng Mai - có trưng ra 1 văn bản chứng minh số vàng 559 lượng trong két sắt là tài sản riêng của cá nhân bà. "Biên bản thỏa thuận kiêm hợp đồng" này thể hiện bên A là cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bên B là công ty TNHH một thành viên xuất khẩu vàng Hoàng Mai cũng do bà Nguyễn Thị Thanh Mai là giám đốc, làm đại diện. Nội dung văn bản thể hiện 2 bên xác nhận 3 tủ kính đựng vàng và nữ trang đặt tại tầng trệt căn nhà số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa chứa gồm: dây, lắc, mặt, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, bông, cẩm thạch, mã não để cất giữ là tài sản riêng của bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

Trong số 559 lượng vàng mà lực lượng công an thu giữ đa số là nữ trang, vòng vàng, trong khi đây là loại trang sức được phép kinh doanh tự do mà Nhà nước không cấm.Vậy mà lực lượng chức năng vẫn quyết niêm phong khối tài sản giá trị gấp cả trăm nghìn lần giá trị vi phạm. Câu hỏi đặt ra là tại sao lực lượng công an thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Thạnh không xử lý vi phạm hành chính 100 USD mà doanh nghiệp vi phạm mà lại mở rộng, tạm giữ cả tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp như vậy? Hành động này có thể giết chết một doanh nghiệp nhỏ này và đó là giá quá đắt cho một giao dịch vi phạm 100 USD.Dư luận đang rất tò mò về chân dung người đến giao dịch 100 USD với tiệm vàng Hoàng Mai. Có thực sự đã diễn ra sự trùng hợp ngẫu nhiên khi vừa có một giao dịch ngoại tệ vi phạm trị giá 100 USD và ngay lập tức có một lực lượng hùng hậu ập vào bắt quả tang rồi niêm phong luôn số tài sản giá trị gấp trăm nghìn lần như vậy? Có lẽ phải ngợi ca sự tinh tường của những người thực thi pháp luật này khi đem so với các vụ bài bạc, cá độ, mại dâm... xảy ra 'sát nách' trụ sở cơ quan công an như báo chí đã nêu.Bình thường, khi doanh nghiệp không có dấu hiệu gì sai phạm thì lực lượng công an kinh tế không có lý do gì để "rình rập" trước cửa một doanh nghiệp đang kinh doanh để rồi xông vào bắt quả tang chủ tiệm đang đổi 100 USD cho khách, làm như thể anh "quá hay trong nghiệp vụ" vậy.Nếu không phải rình rập như cú rình mồi thì dư luận người dân cũng có quyền hoài nghi có hay không việc anh gài bẫy người ta để "thực thi nhiệm vụ", điều đó là trái với lương tâm và đạo đức của nhiệm vụ anh đang mang trên mình như một sứ mệnh mà xã hội gửi gắm cho anh.Nếu quả đúng như vậy, thì cái "trò bẩn" và sự lạm quyền của một bộ phận các anh đang sử dụng chỉ khiến người dân càng thêm bức xúc và mất niềm tin vào lực lượng mà không phải ai đứng trong hàng ngũ đó cũng xấu.

