Vụ bắt cóc ở Q.7: Siêu âm không con nên đi bắt cóc!

Cháu bé bị bắt cóc mới một ngày tuổi là con của chị Nguyễn Thị Minh Tâm(41 tuổi, ngụ quận 7). Trước đó theo thông tin gia đình nạn nhân trình báo, chiều 8-1, chị Tâm sinh được một bé trai, nặng khoảng 3,2 kg. Sau đó hai mẹ con được đưa ra phòng số 4, khoa sản để nằm chờ theo dõi. Tại đây, có một phụ nữ trẻ chừng 25-28 tuổi, da trắng, đeo kính cận, nói giọng miền Nam đến trò chuyện với chị Tâm và cho biết đang đưa chị dâu đi chờ sinh. Trong đêm 8-1, người phụ nữ lạ ngủ lại trong phòng. Đến sáng hôm sau (ngày 9-1), chị Tâm vào nhà vệ sinh để con nằm ngủ trên giường một mình. Vài phút sau quay trở ra, chị Tâm hoảng hốt khi không thấy con trên giường, người phụ nữ lạ cũng biến mất. Những sản phụ nằm cùng phòng nói có thấy người phụ nữ trên bế con chị Tâm đi ra ngoài nhưng ai cũng nghĩ là người thân của chị Tâm vì thấy trò chuyện thân mật và ngủ bên giường chị Tâm Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Phú, quận 7 đến bệnh viện lấy lời khai. Những ngày qua công an quận 7 ráo riết phối hợp với các lực lượng khác truy bắt nghi can gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV quận 7. Qua sự mô tả của vợ chồng anh Hên, chị Tâm cùng với người thân của gia đình, họa sĩ đã nhanh chóng vẽ được chân dung của người phụ nữ bắt cóc cháu bé và cha mẹ cháu bé cho biết đã khá giống với kẻ bắt cóc.