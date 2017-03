Vụ bắt cóc trẻ em chấn động Cần Thơ: 20 tuổi và 12 năm tù giam

Bấm F5 để liên tục cập nhật

Sáng nay (22-8), TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử lưu động tại ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội không tố giác tội phạm. Bị cáo trẻ nhất trong vụ này chỉ mới 20 tuổi.

Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ); Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, phường 2 quận 6, TPHCM); Thái Long Hồ (26 tuổi, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại quận Bình Tân, TP.HCM); Trương Hữu Luân (23 tuổi, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố về các tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội không tố giác tội phạm.

Diễn biến mới nhất của phiên tòa

12 giờ 00 Tòa tuyên án

Sau thời gian nghị án, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Chi 8 năm bắt cóc, 4 năm cướp, tổng hợp hình phạt 12 năm.

Bị cáo Hải 12 năm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 4 năm về cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Bị cáo Hồ 10 năm tội bắt cóc, 4 năm tội cướp, tổng hợp hình phạt 14 năm. Luân 7 năm tội bắt cóc, 3 năm tội cướp, tổng hợp hình phạt 10 năm. Thắng 6 năm tội bắt cóc, 6 tháng tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hợp hình phạt 6 năm 6 tháng. Gìn 2 năm tù treo tội ko tố giác tội phạm.





Các bị cáo trong phiên xử hôm nay

8 giờ 15

Phiên tòa khai mạc.

Luật sư Nguyễn Văn Ne bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi theo yêu cầu của gia đình

Luật sư Nguyễn Trường Thành bảo vệ cho các bị cáo Chi, Hải, Hồ, Luân.

8 Giờ 35 phút

Đại diện VKSND TP Cần Thơ đọc cáo trạng truy tố các bị cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ ngày 22-4, cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) học sinh lớp 7 trường THCS thị trấn Cờ Đỏ được cậu ruột là Nguyễn Văn Khanh chở đi học bằng xe máy.

Cháu Duy mang quốc tịch Đài Loan, có cha là người Đài Loan đã mất nên theo mẹ về Cần Thơ sinh sống. Khi đến ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, xe của ông Khanh bị một xe ô tô 7 chỗ ép vào lề. Ngay lập tức, hai thanh niên bịt mặt lao xuống đánh ông Khanh ngất xỉu, giật lấy điện thoại di động, chìa khóa xe. Sau đó, chúng bắt cháu Duy đưa lên xe ô tô, chở đến khách sạn T.Đ 2 tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP.HCM) để trốn.

Tại đây nhóm bắt cóc đem bán đồ đạc của cháu Duy được trên 1,6 triệu đồng, mua một sim rác để liên lạc với gia đình Duy.

Đến 17 giờ cùng ngày, các đối tượng này gọi điện thoại cho mẹ của cháu Duy là chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi) đòi chuộc nạn nhân với giá 1 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp giúp đỡ của người dân, đến gần 11 giờ trưa ngày 23-4, các trinh sát, Công an TP Cần Thơ bất ngờ ập vào khách sạn T.Đ 2 tại phường Bình Trị Đông B, bắt gọn cả 4 đối tượng: Chi, Hải, Hồ, Luân. Con tin được giải cứu an toàn. Qua khai thác, lực lượng công an lập tức về Vĩnh Long bắt thêm một đối tượng có tham gia gây ra vụ án này là Nguyễn Thành Thắng.

Số tài sản mà bọn bắt cóc đã cướp được của ông Khánh có giá trị khoảng 5,2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra tất cả các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử

9 giờ 00

Tòa bắt đầu phần xét hỏi

VKS: Mục đích bị cáo cùng Thái,

Luận về Cần Thơ làm gì?

Bị cáo Chi: Bắt Diễm Thúy

VKS: Vì sao từ khi có ý định đến khi thực hiện việc bắt cóc kéo dài đến 1 tháng?

BC Chi: Anh Hải nói làm ở quán ít tiền. Anh Hải hỏi bị cáo có biết chỗ nào có tiền không cướp lấy tiền xài.

VKS: Vì sao phải thuê xe ô tô ở tận Vĩnh Long mà không thuê ở TP.HCM.

BC Chi: Do giá cả không được.

VKS: Nếu không cướp được thì dự định làm gì?

BC Chi: Anh Hồ sẽ cầm xe để trả tiền thuê xe.

VKS: Ai là người đề xuất việc bắt bé Hân Duy?

BC Chi: Hải và Hồ.

VKS: Ai đề nghị trước?

BC Chi: bị cáo không nhớ.

9 giờ 20 phút

Bị cáo Chi liên tục phủ nhận việc mình có bàn bạc với các đồng phạm về vụ bắt cóc cũng như số tiền chuộc 1 tỉ đồng.

Nhóm bắt cóc đã lấy vàng trên người Duy nhưng Chi lại khai không biết vì sao Duy lại tháo nữ trang và đưa tiền của mình cho bị cáo. Lời khai của Chi liên tục nhận lấy những tiếng nói phản ứng từ hàng ghế dự khán.

Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Hải. Theo lời bị cáo Hải, Chi khai như vậy là không chính xác. Mục đích của nhóm không phải cướp mà là bắt cóc người, không bắt được mẹ thì sẽ bắt con. Chi là người “chọn” đối tượng vì Chi nói nhà chị Thúy ở nước ngoài về, có rất nhiều tiền.

9 giờ 30 phút

Theo lời khai của bị cáo Hải, việc điều động cuộc bắt cóc đều do Chi làm chủ dù trước đó không có phân công. Bé Duy biết mặt Chi nên khi nhóm người này ập đến cô bé quá hoảng sợ, không kêu la gì mà đi theo nhóm. Bị cáo có cầm dao giơ trước mặt Duy để dọa cho bé sợ chứ không có ý định làm hại.



Bị cáo Hải đang khai trước tòa

9 giờ 45

Bị cáo Nguyễn Thành Thắng là tài xế lái chiếc xe mà nhóm bắt cóc thuê ở Vĩnh Long. Ban đầu Thắng không biết kế hoạch bắt cóc. Về sau khi nghe Chi, Hải bàn bạc không bắt được mẹ thì sẽ bắt con nên Thắng phản đối, nói: “Xe tôi là xe làm ăn, các ông đừng làm gì xe tôi”.

Tuy nhiên lúc này vì nhóm Hải, Chi có dao nên bị cáo Thắng hoảng sợ và phải hợp tác. Tại tòa, Thắng thừa nhận mình đã phạm pháp. Khi trả tiền xe, nhóm Chi còn thiếu 300 ngàn nên đã đưa điện thoại của ông Khanh (cậu bé Duy) cho Thắng. Dù biết là tài sản do cướp mà có, Thắng vẫn nhận.

10 giờ 00

Tòa hỏi gia đình người bị hại. Ông Khanh cho biết sau khi ép xe ông vào lề, nhóm người này đã lao xuống, đánh ông tới tấp. Chúng bắt ông đưa điện thoại chứ không cướp bóp tiền.

10 giờ 10 phút

Chị Thúy, mẹ bé Duy, khai: Tôi đi làm nên không biết chuyện. Ngay khi nghe người quen báo tin bé Duy bị bắt đi tôi đã đến công an trình báo. Lúc bọn bắt có gọi điện tôi đang ở trụ sở công an.

Theo lời chị Thúy, bọn bắt cóc đòi số tiền chuộc là 1 tỉ đồng, nếu không có tiền thì chờ nhận đầu con cho thỏa lòng.

Chị Thúy nói tiếp: Sau đó, chính bọn bắt cóc nhắn tin nói đưa 500 triệu. Tôi nói tôi chỉ có 300 triệu nhưng chúng kiên quyết đòi 500 triệu. Tin nhắn hẹn ra Sóng Thần (Bình Dương) là tin nhắn cuối cùng.

Chị Thúy khai vì là hàng xóm với Chi nên hoàn toàn không nghi ngờ người này.