Vụ Bắt ông chủ mua bé gái 13 tuổi để…tổ chức bán dâm: lãnh án 10 năm tù

Đồng thời, Tòa buộc Hường và Ch. phải bồi thường cho bị hại số tiền 12 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, tháng 10-2013, Ch. đến làm nghề bán dâm tại nhà hàng kiêm kinh doanh phòng nghỉ Thanh Hường do Hường (49 tuổi, chủ nhà hàng Thanh Hường ở bãi biển du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm chủ. Đầu năm 2014, Ch. (16 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) xin không làm việc ở Nhà hàng Thanh Hường nữa để về quê, Hường dặn: “Về nhà kiếm một đứa con gái đến đây làm việc, bố sẽ trả tiền công cho”, Ch. đồng ý.





Bùi Văn Hường và Lô Thị Ch. đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đắc Lam

Tháng 2-2014, Hường điện thoại cho Ch. hỏi: “Đã tìm được người chưa, nếu tìm được người đưa xuống đây, bố trả công 3 triệu đồng”.

Ngày 28-3-2013, Ch. đi xe khách xuôi về huyện Quỳ Châu (Nghệ An) gặp Hà Huy Hải là người yêu của Ch. rồi cùng vào quán uống rượu với Sầm Văn Lãng (bạn của Hải). Sau đó, Ch. và Hải về cùng Lãng thì gặp em S.Th.K (13 tuổi). Ch. hỏi em K: “Đã đi làm đâu chưa?”. Em K trả lời: “Chưa, em đang đi học”. Ch. nói “Em muốn đi làm thì cứ gọi cho chị”. Em K. hỏi lại: “Đi làm công việc gì, mỗi tháng bao nhiêu tiền?”. Ch. trả lời: “Đi làm gái bán dâm, đi làm theo vé mỗi vé 70.000 đồng”.

Sáng ngày hôm sau, em K. gặp Ch. và nói: “Em, đồng ý đi”, rồi hẹn đón nhau ở Cầu Máng (huyện Quỳ Châu). Em K. không nói với bố, mẹ và thầy cô mà bỏ nhà ra đi theo Ch.

Ch. điện thoại cho Hường thông báo: “Có người muốn đi làm, nhưng con không có tiền, bố quen ai trên này mượn cho con một ít tiền để con bắt xe khách”. Hường điện cho một người hành nghề xe lai ở huyện Quế Phong mượn 500.000 đồng để đưa cho Ch.

Ch. cũng nói với Hải là “em rủ K. đi làm gái bán dâm rồi”. Vì biết Hải đang nợ 1.500.000 đồng (cầm bằng lái xe chưa có tiền chuộc) nên Ch. nói nếu lấy được tiền em đưa cho anh chuộc lại bằng lái. Ch. nhờ Hải đi mượn xe máy chở Ch. và em K. ra ngã ba Phú Phương (quốc lộ 7A) để bắt xe khách sang Hà Tĩnh, đến nhà hàng Thanh Hường.

Hường đưa em K. đi mua sắm quần áo. Đêm 30-3-2013, có hai người đàn ông đến Nhà hàng Thanh Hường mua dâm, Hường đều bố trí em K. bán dâm cho khách, lần thứ nhất 150.000 đồng, lần thứ hai khách mua dâm qua đêm 300.000 đồng. Sáng ngày 31-3-2013, Ch. đòi Hường ba triệu đồng bán em K.

Vợ chồng S.V.T (bố em K.) đi làm về thấy em K. mất tích và đi tìm nhưng không tìm được. Sáng 31-3-2013, ông T. đến trước cổng Công an huyện Quỳ Châu, hai tay ôm khư khư bức ảnh K. khóc xin gặp các đồng chí công an để cầu cứu, tìm kiếm con gái đã bị mất tích. Công an huyện Quỳ Châu vào cuộc điều tra, giải cứu được em K., đưa về nhà an toàn và bắt Hường, Ch.

Tính đến ngày em K., bị bán mới 13 tuổi, hai tháng, 26 ngày.

Đối với Hải, sau khi sự việc xảy ra, Hải không có mặt tại địa phương, chỉ có một lời khai của Ch. nên chưa đủ căn cứ để khởi tố. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, lúc nào đủ căn cứ sẽ khởi tố sau.

Trong quá trình điều tra, Hường, Ch., em K. khai, Hường đã cho em K. hai lần bán dâm cho khách. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chứa mại dâm và nhập vào vụ án mua bán trẻ em để điều tra. Nhưng quá trình điều tra, chưa xác định được người mua dâm, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An lại tách vụ án chứa mại dâm ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.