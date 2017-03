Vụ bé gái thiểu năng bị hiếp: "Yêu râu xanh" chỉ lĩnh 8 năm tù

Phát hiện cháu Nguyễn Thị H. (SN 1996, học sinh lớp 7) bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam - trên đường đi học về, đối tượng Phùng Viết Hùng (SN 1985, trú tại huyện Mê Linh) đã nhẫn tâm ép cháu đến một nhà nghỉ để hãm hiếp.

Xâm hại trẻ thiểu năng



Theo lời kể của gia đình H., ngày 21/1/2010, trên đường đi học về bất ngờ Phùng Viết Hùng đi xe máy áp sát H. chọc ghẹo rồi dụ cháu lên xe chở giúp về nhà. Sau đó, Hùng chở cháu H. phóng đi vòng vèo nhiều nơi trên địa bàn huyện Mê Linh và thị xã Phúc Yên rồi hắn đưa H. vào một nhà nghỉ trên đường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc).









Cháu H. chống cự quyết liệt nhưng H. vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại. Hãm hiếp xong H., thấy nạn nhân chảy nhiều máu Hùng thản nhiên bỏ đi. Khi xuống nhà nghỉ, Hùng nói dối lễ tân là đi mua xăng, bỏ mặc cháu H. trên phòng. Thấy cháu H. quần áo tả tơi, dính đầy máu, chủ nhà nghỉ đưa cháu mượn một chiếc quần soóc để mặc. Khi cháu đang lang thang tìm đường về nhà thì gặp thầy hiệu trưởng và được thầy đưa về nhà.Theo ông Nguyễn Huy Đ. (ông nội cháu H.) thì ông và bố cháu H. đều bị nhiễm chất độc da cam. Do ảnh hưởng nên cháu H. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Nhìn bề ngoài, trông H. khá cao lớn, cơ thể phát triển phổng phao, nhưng trí não của cháu không được minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên. Cháu H. còn có một người chị sinh 1993, cũng bị chậm phát triển.



Ông Nguyễn Huy Đ. kể: “Hôm xảy ra sự việc là ngày 21/1, trời mưa rất to, sau giờ tan học rất lâu nhưng vẫn không thấy H. về. Trong khi gia đình đang tìm kiếm thì nhận được tin thầy hiệu trưởng tình cờ thấy H. khi cháu đang lang thang tìm đường về nhà. Lúc ấy, H. rất phờ phạc, gương mặt còn hoảng hốt. Gặng hỏi, cháu H. nói vừa bị một thanh niên đi trên đường ép lên xe đưa đến một nhà nghỉ hiếp dâm”.



Một lãnh đạo nhà trường nơi cháu H. theo học chia sẻ: “Bố cháu H. mất sớm, mẹ làm ruộng, ông nội là thương binh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo. Hiện cháu H. có giấy chứng nhận bị thiểu năng trí tuệ. Thực tế, cháu phải được học lớp đặc biệt dành cho trẻ thiểu năng, tật nguyền. Nhưng do địa phương không có lớp học dành cho trẻ thiểu năng nên chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho H. học với các bạn bình thường. Đó là vì tình thương của chúng tôi mong muốn cho cháu được hòa nhập với cộng đồng”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoàn cảnh của thủ phạm Phùng Viết Hùng cũng khá đặc biệt. Hùng sinh ra tại Bệnh viện Phúc Yên (Vĩnh Phúc), không rõ bố mẹ là ai. Vợ chồng bà Lê Thị Phúc (SN 1949, trú tại huyện Mê Linh) nhận Hùng về làm con nuôi. Hiện Hùng đã có vợ và một cô con gái 8 tháng tuổi. Khi Hùng bị bắt, vợ Hùng đang mang bầu đứa con thứ 2.



Ngày 15/3/2010, Công an thị xã Phúc Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hùng về hành vi “Giao cấu với trẻ em” theo điều 115 Bộ Luật Hình sự. Sau đó, cơ quan điều tra Công an thị xã Phúc Yên đã có đủ căn cứ xác định Hùng thực hiện hành vi hiếp dâm nên cơ quan này đã thay đổi tội danh và ra quyết định khởi tố Hùng về tội hiếp dâm trẻ em theo điều 112 Bộ Luật Hình sự.



Ngày 15/9, TAND thị xã Phúc Yên đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hùng về tội hiếp dâm trẻ em. Tại toà, bị cáo Hùng biện minh khi rủ H. đi chơi thì H. đã đồng ý. Hùng cho rằng hành vi của mình đã có sự đồng thuận của nạn nhân. Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Hùng 8 năm tù giam. Sau khi phiên toà kết thúc, ông nội cháu H. bức xúc nói: “Chúng tôi không phục và sẽ làm đơn kháng án”. Mức án không đủ tính răn đe.





Mức án không đủ tính răn đe. Luật sư Bùi Hương Lan - Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải & Cộng sự cho biết: Nếu TAND thị xã Phúc Yên cho rằng hành vi của bị cáo Hùng có sự đồng thuận của nạn nhân H. mà coi đó là tình tiết giảm nhẹ cho Hùng là thiếu chính xác. Bởi lẽ, nạn nhân H. bị thiểu năng trí tuệ nên không nhận thức được hành vi của mình, cho dù nạn nhân H. đồng ý, bị cáo Hùng cũng sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Theo tôi, việc bị cáo Hùng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. phải coi là tình tiết tăng nặng. Do đó, mức án mà TAND thị xã Phúc Yên tuyên phạt bị cáo Hùng 8 năm tù giam là chưa đủ tính răn đe.